El primer día de junio arranca con una advertencia sin precedentes para buena parte del territorio nacional. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) proyecta lluvias fuertes que podrían afectar a millones de mexicanos desde las primeras horas de lunes, con acumulados que podrían superar los 150 milímetros en algunas regiones del sureste.

Una tormenta histórica se desata este lunes 1 de junio: estas son las zonas con alerta máxima

El detonante principal del fenómeno es la llegada de una nueva onda tropical que ingresará al sureste mexicano durante las primeras horas del lunes, combinada con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera que se desplaza hacia el occidente y centro del Golfo de México.

Esta confluencia de sistemas, reforzada por humedad proveniente tanto del Pacífico como del Atlántico, generará las condiciones para precipitaciones puntuales intensas en cuatro entidades que concentrarán la mayor actividad:

Puebla (oriente y sureste)

Veracruz (centro y sur)

Oaxaca (norte)

Chiapas (oriente y sur)

En estas zonas, el SMN activa sus niveles de alerta más elevados ante la posibilidad de descargas eléctricas, granizo, crecidas repentinas de ríos y arroyos, y deslizamientos de tierra en comunidades de montaña.

Alerta meteorológica en México hoy 1 de junio de 2026: lluvias intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, con riesgo de inundaciones y deslaves Shutterstock

No es solo el sureste: el temporal de lluvias se extenderá a casi todo el país entre el 1 y el 3 de junio

Lo que comenzará el lunes en el sureste es apenas el inicio de un ciclo de lluvias que, según el pronóstico extendido del SMN para el periodo del 1 al 3 de junio, alcanzará a la mayor parte de la República Mexicana.

La razón es que la vaguada en capas medias y altas seguirá avanzando sobre el territorio nacional, arrastrando canales de baja presión e incorporando humedad de ambos océanos. El resultado será un temporal de lluvias fuertes que podría hacer de esta primera semana de junio una de las más lluviosas del año en varias regiones del centro y del norte del país.

Ola de calor extremo de hasta 45°C también arranca el lunes, pero en otro rincón del país

En aparente paradoja climática, el mismo día que el sureste enfrenta tormentas, el norte y noroeste del país estrenarán una nueva ola de calor. El SMN señala que a partir del lunes 1 de junio comenzará un episodio de calor extremo en Baja California Sur (sur) y Coahuila (suroeste), con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 45 grados.