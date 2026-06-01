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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este lunes, 1 de junio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la la Previa definió los números ganadores del día.
En este lunes, 1 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 6914 - Borracho
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 1 de junio
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|9877
|5°
|0974
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|9873
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|2365
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|0352
|8°
|2466
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|8054
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|19°
|7013
|10°
|2516
|20°
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¿Qué significa soñar con borracho?
Soñar con un borracho refleja pérdida de control, impulsividad y confusión emocional.
Advierte sobre excesos y te insta a poner límites y cuidar tu imagen.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.