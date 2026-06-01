En esta noticia ¿Qué significa soñar con borracho?

Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este lunes, 1 de junio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la la Previa definió los números ganadores del día.

En este lunes, 1 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 6914 - Borracho

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 1 de junio

1° 6914 11° 4997 2° 1583 12° 3209 3° 8590 13° 5248 4° 1304 14° 9877 5° 0974 15° 9873 6° 9949 16° 4967 7° 2365 17° 0352 8° 2466 18° 8054 9° 7067 19° 7013 10° 2516 20° 3135

¿Qué significa soñar con borracho?

Soñar con un borracho refleja pérdida de control, impulsividad y confusión emocional.

Advierte sobre excesos y te insta a poner límites y cuidar tu imagen.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.