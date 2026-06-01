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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este lunes, 1 de junio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la la Previa definió los números ganadores del día.

En este lunes, 1 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6914 - Borracho

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 1 de junio

 1°6914 11°4997
 1583  12°3209
 3°8590 13°5248 
 1304  14°9877 
 0974  15°9873 
 6°9949  16°4967
 2365  17°0352 
 2466  18°8054 
 7067  19°7013 
 10°2516 20°3135 

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¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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