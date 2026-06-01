El fin de mayo fue a toda orquesta en los mercados para Argentina: el Merval ganó 10% en dólares con los bancos Macro y Galicia ganando 23% y 18% respectivamente. La mejor calificación crediticia por Fitch, repunte del crédito, estabilización de la mora, fueron los disparadores del mes pasado. El riesgo país cerró el mes por debajo de los 500 puntos nuevamente y el BCRA compró u$s 2601 millones el mes pasado.

Hoy, es el puntapié inicial de junio, mes que estará marcado por el anuncio del crédito a la Argentina garantizado por organismos internacionales (BID y Banco Mundial) y por u$s 4000 millones como mínimo.

Los bancos que participan de la transacción esperan que se concrete en la tercera semana del mes con la mirada puesta en el vencimiento de deuda del 9 de julio por u$s 4200 millones correspondientes al pago semestral de intereses y amortización de los bonares y globales.

El centro de atención estará marcado por los datos del INDEC sobre la inflación de mayo, el jueves 11, y el EMAE (Actividad Económica) de abril, el lunes 29. El contexto internacional ayudó a esta fiesta financiera de los activos argentinos: el Dow Jones subió 1,5% en la semana, el S&P 500 1,8% y el Nasdaq 2,6%. De corto plazo, este viernes se dará a conocer el tradicional reporte de Empleo en Estados Unidos, clave para ver el rumbo de las tasas norteamericanas.

“El riesgo país nuevamente está bajando, seguramente en parte gracias a que las compras del BCRA en el mercado de cambios están fortaleciendo las reservas internacionales, en parte porque la calificación crediticia subió a B- en el caso de Fitch y se espera que haya pronto noticias positivas de Moody’s Ratings y eventualmente de S&P. Y también en parte porque el Gobierno mostró pragmatismo en cubrir sus necesidades financieras emitiendo bonos en dólares en el mercado local aprovechando la oferta de dólares”, destacó el informe semanal de Miguel Kiguel.

La apuesta de Caputo

La apuesta de Luis Caputo de postergar emisiones de deuda hasta que baje el riesgo país viene dando frutos. Con los créditos de bancos con garantía de organismos internacionales, el costo financiero sería del 6% anual en dólares. Hoy los papeles argentinos rinden aún por encima del 9% anual.

“De cualquier manera, no hay que olvidar que el programa financiero de 2027 es más demandante que el de este año. Con nuestros supuestos el Tesoro podría financiar en un escenario ‘normal’ todos los vencimientos, aunque eso requiere emitir unos u$s 10.000 millones entre el mercado local y el internacional. Si el riesgo país sigue bajando y se logran nuevas mejoras en la calificación de Argentina, ese monto debería poder emitirse a lo largo del año”, advierte Kiguel.

“Un segundo tema es que el Banco Central debe afrontar el pago de los Bopreal, donde los vencimientos para el 2027 llegan a unos u$s 5300 millones. Como no puede emitir deuda para enfrentar los pagos, si el Tesoro no le transfiere dólares (que en principio no los tiene) los tendrá que pagar con reservas internacionales, para lo cual las tendrá que acumular en algún momento. Una posibilidad es que lo haga este año, que no es electoral y en el que las exportaciones están subiendo, comprando más dólares de lo que estaba previsto y así generar un colchón para el año que viene. El pago de los Bopreal no debería ser un problema si las condiciones financieras siguen mejorando”, concluye.

Lo que viene para el riesgo país

El riesgo país debería seguir con tendencia a la baja y los bonos argentinos al alza. En teoría. Las emisiones de deuda de CABA por ejemplo, marcan el sendero con un riesgo implícito de 300 puntos básicos. Se vienen emisiones de deuda de las empresas esta semana como es el caso de MSU Green por alrededor de u$s 500 millones. En la fila, le siguen AdecoAgro, Pampa y Genneia escucha ofertas de bancos.

El BCRA está en definitiva en el trimestre de la dulzura en materia de divisas con la llegada de la cosecha de soja. Los dólares financieros aportan lo suyo también con estas emisiones de deuda de empresas para inversiones. Aparente zona liberada en lo financiero para Argentina.