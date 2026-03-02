La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó cuánto se cobrará por la Asignación Universal por Hijo (AUH) en marzo de 2026. El organismo aplicará un incremento del 2,88%, en línea con la variación más reciente del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que impactará en todos los beneficiarios del país. Con la actualización, el valor general de la AUH se fijó en $132.814 por cada menor de edad. Sin embargo, como ocurre habitualmente, Anses retiene el 20% del total hasta que se presente la Libreta con los controles de salud y escolaridad. De esta manera: Ese porcentaje acumulado se libera una vez que la familia acredita los requisitos exigidos. En el caso de hijos con discapacidad, la asignación se elevó a $ 432.461. El esquema de liquidación queda así: El Ministerio de Capital Humano habilitó el cobro del 100% de la AUH para familias con hijos de hasta 4 años inclusive, siempre que el Ministerio de Salud valide de manera automática los controles sanitarios. No obstante, hasta el momento Anses no comunicó la fecha exacta en que esta modalidad se implementará de forma plena en todo el país. Los beneficiarios que residen en determinadas provincias del sur argentino acceden a un adicional por zona desfavorable. La denominada Zona 1 incluye: En esas jurisdicciones, la AUH asciende a $ 172.658 por hijo. El esquema queda así: Para hijos con discapacidad, el monto total sube a $ 561.200, con los siguientes valores: Es importante tener en cuenta que este adicional solo se liquida a quienes cobran mediante cuenta bancaria tradicional. No se aplica a beneficiarios que perciben la asignación a través de billeteras virtuales. Las familias que reciben AUH también acceden automáticamente a beneficios alimentarios otorgados por cruce de datos entre Capital Humano y Anses. Uno de ellos es el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, destinado a niños de hasta 3 años. Si bien el organismo no confirmó oficialmente el nuevo valor, estimaciones privadas lo ubican en torno a los $ 50.094, considerando el mismo ajuste del 2,88%. Por su parte, la Tarjeta Alimentar mantiene sus importes sin cambios: Con estos valores, marzo llega con una actualización atada a la inflación, mientras miles de familias esperan definiciones sobre el pago pleno para menores de 4 años y eventuales ajustes en los complementos alimentarios.