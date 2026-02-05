El Gobierno nacional actualizó la normativa de tránsito que modifica los plazos, los controles psicofísicos y la digitalización total de la Licencia Nacional de Conducir. Desde la publicación del Decreto 196/2025, la Ley Nacional de Tránsito 24.449 incorporó una serie de reformas que impactan directamente en los conductores argentinos y en los requisitos para obtener el registro para circular. Entre los cambios más importantes se destacan la digitalización total del carnet, renovación del documento, nuevos plazos de validez según la edad, controles médicos obligatorios y un sistema de puntos destinado a mejorar la seguridad vial. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) ha determinado nuevos períodos de vigencia que dependen de la edad del conductor y de la categoría del vehículo autorizado: Uno de los cambios más relevantes introducidos por el Decreto 196/2025 es la obligación de presentar un certificado de aptitud psicofísico en cada renovación, sin tener en cuenta la edad del conductor. El examen puede realizarse en centros médicos públicos o privados que cuenten con profesionales registrados ante la ANSV. El mismo especialista será responsable de ingresar los resultados en el sistema nacional, lo que permite la aprobación de la renovación de manera inmediata. Si el resultado del control no es favorable, la renovación puede ser rechazada o suspendida temporalmente hasta que se demuestre la aptitud necesaria para conducir. El procedimiento puede realizarse de manera completamente digital a través de la aplicación o el sitio web de Mi Argentina, sin necesidad de acudir al centro emisor. Los pasos a seguir son los siguientes: La Licencia Nacional de Conducir se presenta en un formato completamente digital, accesible mediante la aplicación Mi Argentina. Este documento incluye un diseño renovado y un código QR dinámico, que se actualiza cada 24 horas. Este código permite la verificación en tiempo real de la vigencia del carnet y del estado psicofísico del titular, incluso en áreas sin señal o conexión a internet. El formato físico permanece disponible de manera opcional, aunque con un costo adicional. En ambos casos, la validez legal es equivalente y la fecha de vencimiento consignada es la misma que aparece en la versión electrónica. La ley categoriza las licencias de acuerdo con el tipo y peso del vehículo autorizado: El nuevo sistema de puntos busca incentivar la responsabilidad al volante. Los conductores podrán perder puntos por infracciones, lo que afectará la validez de su licencia.La ANSV también implementará campañas de concientización sobre seguridad vial. Estas iniciativas se enfocarán en la educación de los jóvenes y la prevención de accidentes.