La ley AB 3085, conocida como Ley Gipson, fue promulgada por el gobernador Gavin Newsom y constituye un cambio significativo en la lucha contra el automovilismo ilegal en California.

El estado de California ha dado a conocer una nueva ley de tránsito que incrementa notablemente las sanciones para los conductores que se vean involucrados en prácticas imprudentes al volante. Esta legislación faculta la confiscación temporal de vehículos, suspensión de licencias y la apertura de procesos penales, representando un cambio radical con respecto al régimen anterior que solo incluía multas monetarias.

La Justicia decide en oposición a los choferes y dispone confiscar vehículos por infracciones consideradas severas

La norma establece que un juez puede autorizar la incautación del vehículo si se presentan evidencias suficientes que demuestren su utilización en una infracción grave.

Lo que distingue a esta normativa es que las repercusiones van más allá de las sanciones económicas, ya que los conductores enfrentarán medidas que afectarán de manera directa su patrimonio y su situación legal.

La medida tiene como objetivo combatir fenómenos tales como los “street takeovers” —bloqueos de vías para la realización de carreras ilegales y acrobacias— que han generado accidentes serios, fatalidades y conflictos en comunidades enteras. Las autoridades ahora disponen de facultades ampliadas para intervenir con mayor eficacia.

Sanciones a conductores mexicanos residenciados en Estados Unidos

En situaciones similares a las citadas, el vehículo puede ser confiscado por un periodo específico a través de un proceso legal que garantiza el derecho del propietario a impugnar la decisión en una audiencia correspondiente.

Las penalizaciones adicionales incluyen la retención del automóvil por un período máximo de 30 días —o más, en función de la resolución judicial — y multas monetarias que se adicionan a los costos de remolque y almacenamiento.

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Impacto en la comunidad mexicana en California

El efecto es particularmente significativo en regiones con alta densidad de población hispana tales como:

Los Ángeles

Condado de Orange

San Diego

Valle Central

Bahía de San Francisco

Para los residentes mexicanos en California, esta normativa constituye un cambio trascendental que no se debe subestimar.

Es fundamental señalar que la normativa no prevé la anulación automática y permanente de licencias sin cumplir con un procedimiento legal. Cada situación debe ser resuelta conforme a derecho y mediante intervención judicial, asegurando así el derecho del conductor a su defensa.

En estas localidades, los “street takeovers” se han incrementado en frecuencia y las autoridades han reforzado la vigilancia. Es crucial que los jóvenes entiendan que participar como espectadores o documentar estos acontecimientos también puede conllevar sanciones, aún cuando no estén al volante.

Miles de familias mexicanas dependen de sus automóviles para trabajar, moverse y satisfacer sus responsabilidades cotidianas. La confiscación de un vehículo, incluso de manera temporal, puede resultar en la pérdida del empleo o serios problemas económicos.