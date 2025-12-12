En Argentina circulan más de 15,5 millones de autos en el país, según datos de 2024 la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC). Los conductores de estos vehículos deben sí o sí contar con la licencia de conducir particular o la licencia de conducir profesional, según cada caso.

En cada municipio del país, cada jurisdicción establece las reglas necesarias para renovar el carnet de conducir, basadas en la ley nacional de tránsito 24.449 y en la ley de tránsito de la provincia de Buenos Aires 13.927.

El artículo 40 de la ley nacional indica que la multa por cometer la infracción de no portar la licencia de conducir estando esta habilitada puede variar de 30 a 100 unidades fijas UF. Esto equivale a valores de entre $ 51330 a $ 171.100

Quienes no tengan la habilitación para circular por no haber renovado la licencia en hasta 6 meses de vencido el carnet, deberán abonar entre 30 y 100 UF por la infracción. En cambio, quienes no tengan renovado el carnet de conducir, serán sancionados con una infracción mucho mayor, que va desde las 300 a las 1000 UF. Esto equivale a multas entre $ 513.300 y $ 1.711.000.

¿Los mayores de 65 años deben hacer el examen teórico y práctico para renovar la licencia de conducir?

Sí, en la Matanza los mayores de 65 años deben no sólo asistir al examen psicofísico que se somete cualquier persona que busque renovar la licencia, sino que además deberán hacer el examen teórico y práctico nuevamente al llegar a esta edad.

En examen psicofísico consiste en una revisión general se la salud del conductor, que incluye una prueba de visión, para determinar si el interesado necesita utilizar anteojos.

El examen teórico consiste en una serie de preguntas sobre formas de circulación, maniobras, señales y escenas de tránsito en la que el conductor debe determinar quién está circulando de forma legal y quien no.

Por su parte, el examen práctico consiste en realizar maniobras con el vehículo tales como conducción rectilínea uniforme, giros, pasos por situaciones del tránsito cotidiano y estacionamiento con la señalización vehicular correcta.

¿A qué hora atiende Tránsito en La Matanza?

Los horarios de atención para trámites es el siguiente:

La Tablada: de 7 a 15:30 hs.

Ramos Mejía: de 8 a 14 hs.

González Catán: de 8 a 14 hs.

La hora la atención al público es en la nueva seda ubicada en Arieta y Asamblea, La Tablada.

¿Cómo sacar turno para renovar la licencia de conducir en La Matanza?

El procedimiento para reservar una cita para renovar el carnet en el municipio más poblado de la provincia de Buenos Aires es el siguiente:

Seleccionar la última localidad declarada en el DNI. Elegir un día habilitado del calendario (señalado en celeste). Elegir el horario (entre los disponibles), completar tipo y número de documento y hacer clic en “Continuar”. Seleccionar correctamente el tipo de trámite que a realizar y completar los campos “nombre y apellido” en letra mayúscula, “e-mail” (donde llegará la confirmación de su turno) y por último “teléfono”. Presionar “ingresar turno”. Confirmar el turno en el mail que le enviará el sistema a la casilla que ingresó en el paso anterior. Tras haber iniciado el trámite, la validez del procedimiento consta de un plazo de 45 días corridos para ser terminado. En el caso de dejarlo pendiente, el sistema dará de baja automáticamente al usuario, debiendo iniciar nuevamente otro trámite y teniendo que pagar las tasas municipales otra vez.

Licencia física vs. digital

Es importante que los conductores sepan que la Licencia Nacional de Conducir Digital es complementaria de la Licencia de Conducir formato físico, y no la reemplaza.

Cualquier persona que quiera tener en el celular la Licencia Nacional de Conducir Digital debe también tener presente la el carnet en su formato físico, según lo establece la ley.

¿Cuáles son los requisitos para renovar la licencia?

Los requerimientos necesarios para realizar la renovación del carnet son:

Argentinos o argentinos naturalizados: DNI DIGITALIZADO con domicilio en La Matanza.

Licencia original.

Realizar examen psicofísico.

A partir de los 65 años cumplidos: examen teórico y práctico.

A partir de los 70 años cumplidos presentar apto médico para conducir.

Aquellas personas insulinas dependientes deben presentar certificado de su médico tratante donde se especifica que el tratamiento realizado, medicación habitual, adecuado control metabólico y apto para conducir.

Licencias que están pasadas de los 90 días de vencimiento y/o no podemos realizar cambio de Jurisdicción antes de este lapso, rinden todas las solicitudes como si fuera Original (1º vez), pero son Originales con Antigüedad (no rige para estas la prohibición para circular por avenidas, rutas o autopistas).

Completar la Declaración Jurada de Salud desde aquí.

Si aplica un cambio de jurisdicción, la persona debe realizar el cambio de licencia en el nuevo Municipio antes de los 90 días, caso contrario caduca y deberá rendir todos los exámenes (psicofísico, teórico y práctico) al momento de la renovación.

El municipio de La Matanza advierte que en el caso de la persona no pueda asistir al turno solicitado, debe cancelarlo con anticipación para poder brindarle ese turno a otra persona. Si no lo cancela, “el sistema lo penalizará con 30 días para solicitar un nuevo turno”.