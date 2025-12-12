Rechazarán todas las VTV de los autos que no cumplan con este requisito obligatorio en el interior del auto Fuente: Archivo

La Verificación Técnica Vehicular es obligatoria para todos los autos y para aprobarla no solamente se necesita tener la parte mecánica en condiciones óptimas, sino que además se debe cumplir con todos los elementos que van dentro del auto. De tal modo, hay un artículo que si no se tiene, la VTV será rechazada.

Si no tenés esto en el auto, la VTV quedará rechazada

Al momento de realizar la Verificación Técnica Vehicular anual para certificar que un automóvil se encuentra habilitado para poder circular en las calles, es importante acatar todos los requerimientos que hacen a los elementos que van en el interior del vehículo.

Si al momento de la revisión, los técnicos de la planta detectan que falta alguno de los siguientes artículos o se encuentran vencidos, se procederá a la desaprobación del trámite.

De tal modo, para aprobar la VTV es obligatorio tener los siguientes artículos en el auto:

Matafuegos

Balizas

Botiquín de emergencias dentro del habitáculo

Cinturones de seguridad del vehículo abrochados

En el caso del matafuego es importante revisar la fecha de vencimiento, ya que, si no se encuentra vigente, es motivo de no pasar la Verificación Técnica Vehicular y quedará rechazada.

¿Qué se controla al hacer la VTV?

Al momento de hacer la Verificación Técnica Vehicular, el personal de la planta se encarga de supervisar diferentes aspectos que hacen al funcionamiento del vehículo.

Rechazarán todas las VTV de los autos que no cumplan con este requisito obligatorio en el interior del auto Fuente: Archivo

De tal modo, cuando se realiza la VTV se controlan los siguientes componentes: