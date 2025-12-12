En esta noticia
La Verificación Técnica Vehicular es obligatoria para todos los autos y para aprobarla no solamente se necesita tener la parte mecánica en condiciones óptimas, sino que además se debe cumplir con todos los elementos que van dentro del auto. De tal modo, hay un artículo que si no se tiene, la VTV será rechazada.
Si no tenés esto en el auto, la VTV quedará rechazada
Al momento de realizar la Verificación Técnica Vehicular anual para certificar que un automóvil se encuentra habilitado para poder circular en las calles, es importante acatar todos los requerimientos que hacen a los elementos que van en el interior del vehículo.
Si al momento de la revisión, los técnicos de la planta detectan que falta alguno de los siguientes artículos o se encuentran vencidos, se procederá a la desaprobación del trámite.
De tal modo, para aprobar la VTV es obligatorio tener los siguientes artículos en el auto:
- Matafuegos
- Balizas
- Botiquín de emergencias dentro del habitáculo
- Cinturones de seguridad del vehículo abrochados
En el caso del matafuego es importante revisar la fecha de vencimiento, ya que, si no se encuentra vigente, es motivo de no pasar la Verificación Técnica Vehicular y quedará rechazada.
¿Qué se controla al hacer la VTV?
Al momento de hacer la Verificación Técnica Vehicular, el personal de la planta se encarga de supervisar diferentes aspectos que hacen al funcionamiento del vehículo.
De tal modo, cuando se realiza la VTV se controlan los siguientes componentes:
- Emisión de gases: medición de los gases contaminantes para verificar cumplimiento de normas ambientales.
- Emisión de ruidos: control de niveles de ruido generados por el vehículo.
- Sistema de dirección y tren delantero: revisión del estado de rótulas, terminales y demás componentes vinculados a la dirección.
- Sistema de frenos: evaluación de la eficiencia de frenos de servicio y freno de mano.
- Sistema de suspensión: comprobación de amortiguadores, muelles y otros elementos de suspensión.
- Chasis: inspección de la estructura del vehículo para detectar corrosión, daños o alteraciones.
- Neumáticos: verificación del estado de las cubiertas, profundidad del dibujo y condiciones generales.
- Llantas: revisión del estado de las llantas y su ajuste seguro al vehículo.
- Luces y señalización: funcionamiento de luces delanteras, traseras, de freno, guiños y de emergencia.
- Seguridad y emergencia: comprobación de elementos como cinturones de seguridad, matafuegos y sistemas de emergencia conforme a normativa.
- Documentación del vehículo: verificación de que la documentación (cédula verde/azul, seguro, etc.) esté en regla.