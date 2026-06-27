Este viernes, 26 de junio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este viernes, 26 de junio de 2026. A la cabeza salió el 3505 (Gato).

1° 3505 11° 4588 2° 6749 12° 2186 3° 3292 13° 0565 4° 2741 14° 9856 5° 7113 15° 8479 6° 0130 16° 6498 7° 9393 17° 1741 8° 8641 18° 4810 9° 0309 19° 8212 10° 3900 20° 3759

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.