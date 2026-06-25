Eduardo Costantini sigue ampliando su cartera de desarrollos. Mientras avanza con nuevos proyectos en Palermo, Las Cañitas y Bajo Belgrano, la desarrolladora Consultatio lanzó Oceana Nordelta, un emprendimiento residencial ubicado frente al lago central de la ciudad privada en Tigre.

La obra demandó más de cuatro años y se levanta sobre un terreno de más de 23.000 metros cuadrados. En total, contempla 131 unidades y es el único proyecto residencial que la compañía desarrolló dentro de Nordelta.

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