Emigrar lejos del hogar constituye un desafío significativo para individuos en etapas maduras de la vida. Aquellos que toman esta decisión deben analizar múltiples problemáticas antes de proceder. Entre estas se destacan las vinculadas con el empleo, la calidad de vida y la integración cultural.

Sin embargo, existe una nación que es reconocida como el lugar más feliz del mundo y que brinda determinadas facilidades a quienes desean iniciar el proceso de emigración después de los 60 años.

¿Cuál es el país más feliz al que emigrar?

La investigación de Gallup de la Universidad de Oxford analizó diversas características de cada país y determinó que el lugar más feliz del mundo para personas mayores de 60 años es Dinamarca.

Según el ranking World Happiness Report, la felicidad de las personas en una sociedad se relaciona directamente con la igualdad social, sus comunidades y la calidad de vida.

Este país fue elegido según aspectos como la libertad para tomar decisiones, PBI per cápita, esperanza de vida saludable, círculo de confianza, ausencia de corrupción y generosidad de sus habitantes.

Dinamarca también lidera muchos rankings como el país más seguro por sus bajos índices de criminalidad, escasos casos de corrupción y altos estándares de seguridad.

¿Qué beneficios promueven la felicidad y el bienestar social en Dinamarca?

El estudio de la Universidad de Oxford y la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas indicó que las personas mayores comprenden la felicidad como una combinación de factores culturales, personales, socioeconómicos y bienestar social.

En este contexto, Dinamarca ofrece a sus ciudadanos beneficios significativos para el desarrollo personal y social. Algunos de estos son:

Educación gratuita

Sistema de pensiones

Atención médica gratuita

Seguridad

Amplia oferta laboral

Dinamarca: descubre las ciudades más recomendadas para emigrar según Gallup

Según Gallup, las ciudades más recomendadas para emigrar a Dinamarca son:

Copenhague : como capital del país, dispone de una variedad de oportunidades para migrantes, incluyendo empleos bien remunerados, espacios recreativos, un sistema de transporte eficiente y monumentos históricos tales como castillos.

: como capital del país, dispone de una variedad de oportunidades para migrantes, incluyendo empleos bien remunerados, espacios recreativos, un sistema de transporte eficiente y monumentos históricos tales como castillos. Arhus : es la segunda ciudad más grande y presenta numerosos espacios de recreación, como cafeterías, restaurantes y discotecas. Se caracteriza por sus alquileres accesibles y escuelas de excelencia.

: es la segunda ciudad más grande y presenta numerosos espacios de recreación, como cafeterías, restaurantes y discotecas. Se caracteriza por sus alquileres accesibles y escuelas de excelencia. Aalborg : reconocida como una ciudad universitaria, ofrece una amplia gama de oportunidades laborales en restaurantes, bibliotecas y cafeterías. Se distingue por su fusión de arquitectura moderna con un centro histórico.

: reconocida como una ciudad universitaria, ofrece una amplia gama de oportunidades laborales en restaurantes, bibliotecas y cafeterías. Se distingue por su fusión de arquitectura moderna con un centro histórico. Vejle: aunque es una localidad apacible, cuenta con museos, galerías de arte, una gastronomía notable y una cultura vibrante.

¿Cuáles son los requisitos para conseguir la Visa Working Holiday?

Dinamarca también se distingue por su compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente, atrayendo así a numerosos migrantes que buscan un estilo de vida ecológico. La nación ha puesto en marcha políticas que promueven el uso de energías renovables y la disminución de emisiones, creando así un entorno saludable para sus ciudadanos.

Adicionalmente, el gobierno danés proporciona programas de integración que apoyan a los nuevos residentes en su adaptación a la cultura local, facilitando la transición para quienes deciden emigrar. Dichos programas incluyen clases de idioma y orientación sobre la vida cotidiana, contribuyendo a una calidad de vida superior para los inmigrantes.

Esta es una de las opciones más solicitadas por argentinos que desean emigrar a Dinamarca. Actualmente, existen únicamente 150 cupos anuales y las solicitudes deben presentarse con un plazo de 6 meses de antelación. Para poder aplicar, se requiere cumplir con ciertos requisitos:

Ser ciudadano argentino

Tener entre 18 y 30 años.

Contar con un ticket de regreso.

Disponer de fondos para mantenerse



Tener un pasaporte válido





El objetivo principal debe ser vacacionar.

Viajar solo



Contar con un seguro de viaje obligatorio durante toda la estadía



No haber postulado anteriormente

Dinamarca: un hogar inclusivo para emigrantes mayores felices

Dinamarca no solo se posiciona como el lugar más feliz del mundo, sino que también se destaca por su políticas inclusivas hacia los emigrantes mayores.

Recientemente, el gobierno danés ha implementado programas específicos que facilitan la integración de personas mayores, ofreciendo asesoramiento sobre empleo y alojamiento. Estas iniciativas buscan asegurar que quienes decidan hacer de Dinamarca su nuevo hogar puedan disfrutar de una transición suave y enriquecedora.

El interés por emigrar a Dinamarca ha crecido notablemente entre los latinoamericanos, según datos recientes. Los emigrantes son atraídos por la seguridad, la calidad de vida y los servicios sociales disponibles. La comunidad de expatriados también ha crecido, fomentando un entorno acogedor que ayuda a los nuevos residentes a adaptarse culturalmente y a disfrutar de todo lo que este país tiene para ofrecer.