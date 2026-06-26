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Durante este viernes, 26 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este viernes, 26 de junio de 2026. A la cabeza salió el 1327 (El Peine).

 1°1327 11°4328 
 6191  12°1031
 3°1171  13°9755 
 8136  14°9541 
 4747  15°1926 
 6°7916  16°5549
 7327  17°8811 
 0492  18°1545 
 2547  19°6962 
 10°9175 20°3681 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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