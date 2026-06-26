Durante este viernes, 26 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este viernes, 26 de junio de 2026. A la cabeza salió el 1327 (El Peine).

1° 1327 11° 4328 2° 6191 12° 1031 3° 1171 13° 9755 4° 8136 14° 9541 5° 4747 15° 1926 6° 7916 16° 5549 7° 7327 17° 8811 8° 0492 18° 1545 9° 2547 19° 6962 10° 9175 20° 3681

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.