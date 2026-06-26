La cotización deldólar este viernes, 26 de junio de 2026 llegó a 3440.27 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo presentó respecto a la sesión de inicio es de -0,07%.

La cotización del Dólar retrocedió: en la última semana bajó 0.10% y en el último año acumuló una caída de 12.32%, reflejando una tendencia descendente.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el dólar la última semana

En los últimos 10 días predominaron las caídas (6) sobre las subidas (4), sin jornadas estables; el movimiento fue volátil, con breves rebotes a mitad del periodo y un cierre nuevamente débil.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 4.05%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.27%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto indica un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo cual podría influir en diversas dinámicas económicas.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Quienes deseen adquirir 100 dólares en Colombia, a 3440.27 pesos colombianos por unidad, pagarán 344027 pesos colombianos; 200 dólares cuestan 688054 pesos colombianos y 500 dólares cuestan 1720135 pesos colombianos.