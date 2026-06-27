Este viernes, 26 de junio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la vespertina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 8576 - Las Llamas

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 26 de junio

1° 8576 11° 5499 2° 2299 12° 7297 3° 2495 13° 9056 4° 8294 14° 8655 5° 5182 15° 0283 6° 6416 16° 1407 7° 3255 17° 6008 8° 7054 18° 7263 9° 1806 19° 7136 10° 2720 20° 0285

¿Qué significa soñar con Las Llamas?

Soñar con Las Llamas simboliza transformación, pasión y energía interna; pueden anunciar cambios profundos, creatividad renovada o la necesidad de soltar lo viejo.

Si queman o asustan, advierten exceso emocional, conflictos o pérdida de control; si iluminan, sugieren purificación, claridad y fuerza espiritual.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.