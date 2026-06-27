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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este viernes, 26 de junio de 2026 los números ganadores del sorteo de la vespertina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este viernes, 26 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 7995 - Anteojos

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 26 de junio

 1°7995 11°6386
 8905  12°0914
 3°8218 13°0547 
 5632  14°0679 
 8229  15°9377 
 6°9311  16°3225
 6613  17°6630 
 5908  18°2283 
 8581  19°2932 
 10°8369 20°2379 

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¿Qué significa soñar con anteojos?

Soñar con anteojos indica necesidad de claridad, enfoque y ver la verdad.

Si están rotos o sucios, sugiere confusión, mal juicio o información distorsionada.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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