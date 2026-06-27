La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este viernes, 26 de junio de 2026 los números ganadores del sorteo de la vespertina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.
En este viernes, 26 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 7995 - Anteojos
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 26 de junio
|1°
|7995
|11°
|6386
|2°
|8905
|12°
|0914
|3°
|8218
|13°
|0547
|4°
|5632
|14°
|0679
|5°
|8229
|15°
|9377
|6°
|9311
|16°
|3225
|7°
|6613
|17°
|6630
|8°
|5908
|18°
|2283
|9°
|8581
|19°
|2932
|10°
|8369
|20°
|2379
¿Qué significa soñar con anteojos?
Soñar con anteojos indica necesidad de claridad, enfoque y ver la verdad.
Si están rotos o sucios, sugiere confusión, mal juicio o información distorsionada.
Sugerencias para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una manera de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.