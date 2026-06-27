La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este viernes, 26 de junio de 2026 los números ganadores del sorteo de la vespertina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este viernes, 26 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 7995 - Anteojos

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 26 de junio

1° 7995 11° 6386 2° 8905 12° 0914 3° 8218 13° 0547 4° 5632 14° 0679 5° 8229 15° 9377 6° 9311 16° 3225 7° 6613 17° 6630 8° 5908 18° 2283 9° 8581 19° 2932 10° 8369 20° 2379

¿Qué significa soñar con anteojos?

Soñar con anteojos indica necesidad de claridad, enfoque y ver la verdad.

Si están rotos o sucios, sugiere confusión, mal juicio o información distorsionada.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.