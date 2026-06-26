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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este jueves, 25 de junio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este jueves, 25 de junio de 2026. A la cabeza salió el 0547 (Muerto).

 1°0547 11°7035 
 7232  12°5109
 3°5659  13°6326 
 2721  14°3043 
 2369  15°8648 
 6°0259  16°2256
 4003  17°4882 
 0285  18°0642 
 7014  19°4986 
 10°2343 20°1764 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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