Chau al cansancio: el yuyo para agregar al mate que aumenta tu concentración y da energía (foto: archivo).

La Asociación Argentina de Medicina del Sueño ha realizado una encuesta que indica que más del 50% de los ciudadanos no disfrutan de un sueño reparador. Este fenómeno se puede atribuir a diversas causas y la solución puede ser un sencillo yuyo disponible en cualquier tienda de productos naturales.

La mitad de los argentinos enfrenta dificultades para dormir, siendo el insomnio el problema más frecuente. Por esta razón, existe un yuyo que puede incorporarse al mate con el fin de subsanar este inconveniente de manera eficaz.

¿Qué yuyo se le puede añadir al mate para dormir mejor?

La infusión de mate puede incorporar distintos yuyos que brindan propiedades energizantes y digestivas, variando según la persona. Además, un componente que se destaca por sus beneficios para mejorar el descanso es el tilo.

A pesar de su uso común para preparar té, lo podemos incluir en la típica infusión argentina. Sus propiedades pueden ser útiles en el tratamiento sintomático del nerviosismo y en trastornos del sueño.

La infusión de mate puede incorporar distintos yuyos que brindan propiedades energizantes y digestivas, variando según la persona. (Foto: Archivo)

De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Buenos Aires, esta planta tiene interacción con el sistema nervioso central a través de sus flavonoides y aceites volátiles que inducen la relajación.

Cantidad recomendada de tilo y su consumo antes de dormir

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo de tilo debería ser de 2 a 4 gramos en sus flores secas. De esta manera, pueden preparar el mate con la yerba que acostumbran y agregarle este yuyo sin exceder el límite recomendado.

Es recomendable que lo tomen antes de dormir para facilitar que el cuerpo se relaje y así descansar de manera óptima. Además, deben evitar el azúcar en esta preparación; por lo tanto, si no son aficionados a lo amargo, pueden optar por edulcorantes.

Descubre los múltiples beneficios del tilo más allá de su efecto calmante

A pesar de la notable reputación del tilo por sus efectos calmantes, este también ofrece otros beneficios que pueden ser explotados:

Posee propiedades antioxidantes : su contenido en ácidos fenólicos defiende a las células del daño ocasionado por los radicales libres.

: su contenido en ácidos fenólicos defiende a las células del daño ocasionado por los radicales libres. Cuenta con características antiespasmódicas : conforme a la Universidad de Buenos Aires, disminuye los espasmos mediante el ácido p-cumárico y flavonoides.

: conforme a la Universidad de Buenos Aires, disminuye los espasmos mediante el ácido p-cumárico y flavonoides. Presenta un efecto diurético : los aceites volátiles facilitan al organismo la eliminación del exceso de líquidos y sodio a través de la orina, lo cual contribuye a regular la presión arterial y a mitigar la retención de líquidos.

: los aceites volátiles facilitan al organismo la eliminación del exceso de líquidos y sodio a través de la orina, lo cual contribuye a regular la presión arterial y a mitigar la retención de líquidos. Colabora en la reducción de la inflamación: la quercetina, un antioxidante hallado en el tilo, disminuye la inflamación, además de reducir los niveles de glucosa en sangre y prevenir enfermedades cardiovasculares.

Beneficios del tilo en el mate: salud y bienestar diario

El uso de tilo en el mate no solo se limita a sus propiedades para mejorar el sueño. Este yuyo, al integrarse en la infusión, puede generar un efecto sinérgico que potencian los beneficios de la yerba mate, brindando una experiencia más equilibrada y placentera.

Además, su capacidad para reducir la inflamación y mejorar la salud cardiovascular lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan incorporar salud en su rutina diaria.

Los especialistas enfatizan la importancia de seguir las recomendaciones sobre la dosis de tilo. Consumirlo en las proporciones adecuadas no solo maximiza sus efectos positivos sino que también minimiza cualquier posible efecto adverso.

Con esta información, los argentinos pueden disfrutar de su mate de una forma más consciente, mejorando no solo su calidad de sueño, sino su bienestar general.