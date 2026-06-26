Este viernes, 26 de junio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este viernes, 26 de junio de 2026. A la cabeza salió el 6745 (El Vino).

1° 6745 11° 5162 2° 2752 12° 1765 3° 3069 13° 8620 4° 0316 14° 2692 5° 8125 15° 7365 6° 3831 16° 1987 7° 6928 17° 7342 8° 6302 18° 8958 9° 7225 19° 8323 10° 5451 20° 6644

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.