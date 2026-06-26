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Este viernes, 26 de junio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este viernes, 26 de junio de 2026. A la cabeza salió el 6745 (El Vino).

 1°6745 11°5162 
 2752  12°1765
 3°3069  13°8620 
 0316  14°2692 
 8125  15°7365 
 6°3831  16°1987
 6928  17°7342 
 6302  18°8958 
 7225  19°8323 
 10°5451 20°6644 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

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