La demanda de dólares de ahorristas cayó en mayo con respecto a abril. Las personas humanas compraron u$s 2667 millones. De esa cifra, u$s 1804 millones fueron billetes en moneda extranjera, mientras que u$s 408 millones representaron giros de divisas sin fines específicos.

Según el Informe del Mercado de Cambios y Balance Cambiario, publicado por el Banco Central, las personas humanas compraron un 20% menos de billetes en mayo con respecto a abril.

En total, 1,4 millones de individuos compraron billetes, mientras que unos 730.000 vendieron.

“Se estima que unos u$s 700 millones quedaron depositados en bancos locales y u$s 300 millones incrementaron la posición de activos externos, mientras que unos u$s 800 millones fueron entregados a las entidades para cubrir los gastos de “Servicios y otros corrientes” realizados con tarjetas", informó el BCRA.

Por su parte, las “Personas Jurídicas” realizaron ventas netas de billetes y de divisas sin fines específicos por u$s 212 millones y u$s 114 millones, respectivamente.

Giro de dividendos en ascenso

Por el contrario, las empresas giraron más divisas al exterior que en el mes previo. Los egresos por utilidades y dividendos en mayo fueron de u$s 484 millones, principalmente realizados mediante compras en el mercado de cambios. Se destacaron los sectores “Energía”, con giros por u$s 172 millones, “Entidades Financieras” (u$s 99 millones) y “Metales Comunes y Elaboración” (u$s 67 millones).

En abril, en tanto, las empresas habían girado utilidades por u$s 374 millones.

El BCRA autorizó el acceso al mercado de cambios para realizar pagos de dividendos a accionistas no residentes correspondientes a las utilidades obtenidas en los balances cuyos ejercicios comiencen a partir del 1° de enero de 2025.

Reservas en ascenso

Las reservas internacionales del BCRA aumentaron u$s 3678 millones en mayo, finalizando el mes en u$s 48.193 millones.

La suba se explicó por compras de dólares en el mercado de cambios por u$s 2601 millones, el desembolso de u$s 1043 millones por parte del FMI, los ingresos por nuevas emisiones del Gobierno Nacional en el mercado local por u$s 1040 millones), el aumento de las tenencias en moneda extranjera de las entidades en el BCRA por u$s 576 millones, las compras de moneda extranjera en el mercado de cambios por parte del Tesoro Nacional por u$s 150 millones, y por el aumento de la cotización en dólares estadounidenses de los activos que componen las reservas, que representó una suba de las tenencias de u$s 32 millones.

Estos movimientos fueron parcialmente compensados por los pagos de intereses y cargos al FMI (u$s 808 millones), la cancelación neta de capital e intereses a otros organismos internacionales por u$s 953 millones y pagos netos efectuados por el BCRA a través del Sistema de Pagos de Moneda Local por u$s 61 millones.