En esta noticia

La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este viernes, 12 de junio de 2026 los números ganadores del sorteo de la matutina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este viernes, 12 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8263 - Casamiento

Te puede interesar

Adiós a las rejas en los hogares: la reciente alternativa más segura y elegante que ya es tendencia en el mundo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 12 de junio

 1°8263 11°9371
 5210  12°0030
 3°7452 13°9087 
 9634  14°8268 
 4233  15°9425 
 6°9690  16°4396
 5395  17°5090 
 0305  18°3354 
 8560  19°8439 
 10°9445 20°1144 

Te puede interesar

China despacha 4.000 autobuses eléctricos a Latinoamérica y transformará a este país en potencia de transporte público

¿Qué significa soñar con casamiento?

Soñar con Casamiento suele simbolizar compromiso, unión y un cambio importante hacia estabilidad o nuevas responsabilidades.

También puede reflejar presión, miedo al compromiso o dudas; su sentido depende de cómo te sientes en el sueño.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

Te puede interesar

Adiós al cansancio: la planta para añadir al mate que potencia tu energía y la concentración