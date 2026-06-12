En esta noticia ¿Qué significa soñar con casamiento?

La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este viernes, 12 de junio de 2026 los números ganadores del sorteo de la matutina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este viernes, 12 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 8263 - Casamiento

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 12 de junio

1° 8263 11° 9371 2° 5210 12° 0030 3° 7452 13° 9087 4° 9634 14° 8268 5° 4233 15° 9425 6° 9690 16° 4396 7° 5395 17° 5090 8° 0305 18° 3354 9° 8560 19° 8439 10° 9445 20° 1144

¿Qué significa soñar con casamiento?

Soñar con Casamiento suele simbolizar compromiso, unión y un cambio importante hacia estabilidad o nuevas responsabilidades.

También puede reflejar presión, miedo al compromiso o dudas; su sentido depende de cómo te sientes en el sueño.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.