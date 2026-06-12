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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este viernes, 12 de junio de 2026 los números ganadores del sorteo de la primera, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este viernes, 12 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1444 - La Cárcel

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 12 de junio

 1°1444 11°6211
 2382  12°4135
 3°9216 13°7040 
 9152  14°6868 
 2440  15°7857 
 6°8100  16°4715
 2347  17°9752 
 5587  18°3339 
 9360  19°0280 
 10°9779 20°5244 

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¿Qué significa soñar con la cárcel?

Soñar con la cárcel suele reflejar sensación de bloqueo, culpa o miedo al castigo. Indica que te sientes atrapado por decisiones, hábitos o presiones externas.

También puede invitar a revisar límites y asumir responsabilidades para recuperar control. Si te ves saliendo, sugiere cambio, reparación y nueva libertad personal.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.

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