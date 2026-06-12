China intensifica su influencia en Latinoamérica y persigue convertir a Chile en un referente de la energía renovable. El país asiático planea enviar más de 4.400 buses eléctricos antes del cierre del año, con la intención de que el 68% de su flota adopte esta tecnología.

Las nuevas unidades han iniciado su circulación y representan no solo una renovación de la flota existente, sino también un elemento clave en la estrategia de expansión asiática en América Latina.

China despacha 4.400 autobuses eléctricos a Chile: conoce todos los detalles

Chile progresa hacia un modelo de electromovilidad, convirtiéndose en el primer país de Latinoamérica en el número de buses eléctricos operativos en el transporte público, con un total de 2.600 unidades. En el ámbito global, se encuentra en la segunda posición, superado únicamente por China.

La innovación ha sido rápida. A principios de 2022, existían solamente 800 buses eléctricos, además de 10 electroterminales. Sin embargo, se prevé que para finales de 2026, la cifra total alcance las 4.406 unidades, con 55 terminales. Estos avances están enmarcados en un plan de renovación implementado por el Ministerio de Transporte.

Las tecnologías de los autobuses Yutong que transforman el transporte

Los autobuses, fabricados por la empresa china Yutong, incorporan la siguiente tecnología:

Unidades de entre 9 y 12 metros de largo

Capacidad de hasta 90 pasajeros

Aire acondicionado

Frenos ABS

Asientos ergonómicos para máxima comodidad.

China envía 600 buses eléctricos a Nicaragua para revolucionar el transporte público

En virtud de aumentar su presencia en la región, China formalizó un convenio con Nicaragua para la provisión de 600 buses eléctricos. La iniciativa ha comenzado con el envío inicial de 180 unidades, con el propósito de optimizar la eficiencia del servicio así como el bienestar de los usuarios.

El objetivo de esta colaboración es contribuir al desarrollo sostenible del transporte público en dicho país, lo que podría transformar significativamente la movilidad urbana y reducir la contaminación ambiental.

China impulsa la electromovilidad con acuerdos en Latinoamérica

China continúa fortaleciendo su presencia en Latinoamérica al avanzar en acuerdos con otros países de la región.

Además de los 600 buses eléctricos enviados a Nicaragua, se encuentra en conversaciones para incrementar las inversiones en energía renovable en otros países como Perú y Argentina, donde se proyecta la implementación de tecnologías similares para el transporte público urbano.

La expansión de la infraestructura de transporte eléctrico no solo busca mejorar la calidad del servicio, sino también fomentar un crecimiento sostenible y generar empleo.

Con un enfoque firme en un modelo de desarrollo basado en energías limpias, Latinoamérica tiene la oportunidad de posicionarse como un líder en electromovilidad, alineándose con las metas globales de reducción de emisiones y cambio climático.