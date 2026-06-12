Un nuevo ferry arribará desde Australia hacia Sudamérica con el propósito de establecer una conexión entre Buenos Aires y Colonia. El nuevo buque, denominado “China Zorrilla”, sobresale por su velocidad, dado que ha recibido una inversión de 170 millones de dólares.

Este buque poseerá la capacidad de transportar aproximadamente 2.000 pasajeros con cero emisiones de dióxido de carbono, posicionándose como uno de los primeros en contar con tales características.

Cómo será el ferry China Zorrilla, el mayor barco eléctrico del mundo

La empresa de transporte marítimo Buquebus lanzará el China Zorrilla, un ferry que cruzará el Río de la Plata a partir de 2026. El navío es el noveno construido por Incat para la compañía y será fabricado en Australia.

Tendrá una capacidad operativa para 2.100 pasajeros y 225 vehículos, lo que duplica el tamaño de su predecesor, el Francisco. Su sistema de propulsión eléctrica consta de ocho motores y baterías de más de 40 MWh, lo cual reducirá el ruido y las vibraciones, mejorando el nivel de confort.

Además, tanto en Buenos Aires como en Colonia se instalarán cargadores de alta potencia que suministrarán energía a la nave en un tiempo estimado de 80 minutos durante el embarque y desembarque de pasajeros.

Características del ferry China Zorrilla: innovación y confort en el río

El nombre del ferry corresponde a un homenaje a la actriz China Zorrilla, figura emblemática de la cultura del Río de la Plata. La llegada del coloso a las aguas sudamericanas promete redefinir la experiencia de navegación de miles de personas.

Además de estar propulsado por energía eléctrica, dispondrá de 3.000 metros cuadrados de espacios de recreación, tres clases de servicio, 150 tripulantes y conectividad satelital.