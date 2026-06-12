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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este viernes, 12 de junio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la la Previa.

En este viernes, 12 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0806 - Perro

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 12 de junio

 1°0806 11°4584
 6549  12°8577
 3°5589 13°1855 
 9411  14°6720 
 1085  15°4452 
 6°4091  16°5781
 5350  17°5624 
 9868  18°5931 
 9700  19°7813 
 10°9373 20°1993 

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Consejos para los jugadores

El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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