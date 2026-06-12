El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este viernes, 12 de junio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la la Previa.

En este viernes, 12 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0806 - Perro

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 12 de junio

1° 0806 11° 4584 2° 6549 12° 8577 3° 5589 13° 1855 4° 9411 14° 6720 5° 1085 15° 4452 6° 4091 16° 5781 7° 5350 17° 5624 8° 9868 18° 5931 9° 9700 19° 7813 10° 9373 20° 1993

¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con un perro simboliza lealtad, protección y amistades fieles. Señala apoyo emocional y confianza cercana.

Si es cariñoso, augura armonía y seguridad; si es agresivo, advierte conflictos. También refleja intuición y necesidad de compañía.

Consejos para los jugadores

El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.