En esta noticia

La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este jueves, 13 de agosto de 2026 los números ganadores del sorteo de la primera, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este jueves, 13 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 9180 - La Bocha

Te puede interesar

Colocar bicarbonato en los rieles de las ventanas: para qué es útil y por qué lo aconsejan los expertos en limpieza

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 13 de agosto

 1°9180 11°3964
 1971  12°6204
 3°6311 13°7918 
 8406  14°3332 
 9218  15°9666 
 6°0199  16°2943
 5982  17°6578 
 5653  18°1701 
 9364  19°7773 
 10°4388 20°2924 

Te puede interesar

Modifica el equipaje de mano: cómo es la reciente reglamentación que deberán cumplir todos los pasajeros

¿Qué significa soñar con la bocha?

Soñar con La Bocha suele aludir a tu cabeza: pensamientos, presión mental o necesidad de claridad y enfoque.

Si aparece como pelota, habla de juego y control del rumbo; su estado revela armonía, obstáculos o responsabilidades.

Consejos para los jugadores

El juego tiene que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

Te puede interesar

La Corte Suprema decidió a favor de los jubilados: ahora padres y hermanos podrán acceder a una pensión en Colombia