La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este jueves, 13 de agosto de 2026 los números ganadores del sorteo de la primera, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este jueves, 13 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 9180 - La Bocha

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 13 de agosto

1° 9180 11° 3964 2° 1971 12° 6204 3° 6311 13° 7918 4° 8406 14° 3332 5° 9218 15° 9666 6° 0199 16° 2943 7° 5982 17° 6578 8° 5653 18° 1701 9° 9364 19° 7773 10° 4388 20° 2924

¿Qué significa soñar con la bocha?

Soñar con La Bocha suele aludir a tu cabeza: pensamientos, presión mental o necesidad de claridad y enfoque.

Si aparece como pelota, habla de juego y control del rumbo; su estado revela armonía, obstáculos o responsabilidades.

Consejos para los jugadores

El juego tiene que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.