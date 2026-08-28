En esta noticia ¿Qué significa soñar con balcón?

El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este viernes, 28 de agosto de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la la Previa.

En este viernes, 28 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 6243 - Balcón

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 28 de agosto

1° 6243 11° 7843 2° 8059 12° 6335 3° 2497 13° 7826 4° 1107 14° 4597 5° 2783 15° 6335 6° 4743 16° 6927 7° 3354 17° 9109 8° 8951 18° 6036 9° 3527 19° 6020 10° 9050 20° 1811

¿Qué significa soñar con balcón?

Soñar con un balcón suele simbolizar perspectiva y deseo de tomar distancia. Indica necesidad de observar tu vida desde un lugar seguro antes de actuar.

También habla de visibilidad y conexión social, ganas de mostrarse o abrirse al mundo. Si el balcón es inestable o da vértigo, advierte inseguridad o exposición excesiva.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.