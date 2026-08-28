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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este viernes, 28 de agosto de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la la Previa.
En este viernes, 28 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 6243 - Balcón
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 28 de agosto
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|11°
|7843
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|6335
|3°
|2497
|13°
|7826
|4°
|1107
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|4597
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|2783
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|6335
|6°
|4743
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|6927
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|3354
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|9109
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|8951
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|6036
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|3527
|19°
|6020
|10°
|9050
|20°
|1811
¿Qué significa soñar con balcón?
Soñar con un balcón suele simbolizar perspectiva y deseo de tomar distancia. Indica necesidad de observar tu vida desde un lugar seguro antes de actuar.
También habla de visibilidad y conexión social, ganas de mostrarse o abrirse al mundo. Si el balcón es inestable o da vértigo, advierte inseguridad o exposición excesiva.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.