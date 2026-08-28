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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este viernes, 28 de agosto de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la la Previa.

En este viernes, 28 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6243 - Balcón

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 28 de agosto

 1°6243 11°7843
 8059  12°6335
 3°2497 13°7826 
 1107  14°4597 
 2783  15°6335 
 6°4743  16°6927
 3354  17°9109 
 8951  18°6036 
 3527  19°6020 
 10°9050 20°1811 

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Soñar con un balcón suele simbolizar perspectiva y deseo de tomar distancia. Indica necesidad de observar tu vida desde un lugar seguro antes de actuar.

También habla de visibilidad y conexión social, ganas de mostrarse o abrirse al mundo. Si el balcón es inestable o da vértigo, advierte inseguridad o exposición excesiva.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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