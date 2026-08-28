El óptimo país del mundo para retirarse: se encuentra en Latinoamérica y estos son los requisitos para trasladarse a los 60 años.

Aunque resulte sorprendente para muchos, un país de Latinoamericana se ha establecido como el mejor destino para jubilados a nivel mundial, cuyos requisitos para emigrar después de los 60 años son accesibles.

De acuerdo al último informe del Global Retirement Index 2024, elaborado por International Living, este paraíso de playas paradisíacas tropicales ofrece un estilo de vida óptimo para aquellos que desean disfrutar de sus años dorados en un entorno con playas de ensueño y abundante sol.

El país de América Latina considerado el mejor del mundo para retirarse.

El informe mencionado en El Español resalta que el “estilo de pura vida” costarricense conforma el hogar ideal alejado del hogar. Los jubilados descubren en este lugar un paraíso de playas tropicales, un clima primaveral durante todo el año y una biodiversidad asombrosa.

El óptimo país del mundo para retirarse: se encuentra en Latinoamérica y estos son los requisitos para trasladarse a los 60 años.

Costa Rica, aclamada como la “Suiza de Centroamérica”, ha obtenido el primer lugar en el Global Retirement Index 2024 con una notable puntuación de 83,57 de 100, como uno de los destinos ideales para emigrar tras la jubilación.

Se destaca por su popularidad entre los lectores (96 puntos)

Los beneficios de residencia para extranjeros (94 puntos)

Su sistema de salud altamente calificado (89 puntos).

De hecho, Costa Rica es reconocido como uno de los países más felices del mundo, un atractivo indudable a la hora de emigrar para las personas mayores de 60 años.

El país conserva un cuarto de su territorio como parques naturales y refugios de la vida silvestre y produce más del 98% de su electricidad a partir de fuentes renovables.

Régimen especial para jubilados extranjeros en Costa Rica: requisitos esenciales

Costa Rica ofrece un régimen especial para jubilados extranjeros. Este programa se encuentra destinado a aquellas personas que reciben una pensión vitalicia de al menos U$S 1000 mensuales.

Según el sitio de Servicios Migratorios de Costa Rica, para tramitar tu residencia por vínculo en Costa Rica, es importante que consideres los siguientes requisitos: