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Aunque resulte sorprendente para muchos, un país de Latinoamericana se ha establecido como el mejor destino para jubilados a nivel mundial, cuyos requisitos para emigrar después de los 60 años son accesibles.
De acuerdo al último informe del Global Retirement Index 2024, elaborado por International Living, este paraíso de playas paradisíacas tropicales ofrece un estilo de vida óptimo para aquellos que desean disfrutar de sus años dorados en un entorno con playas de ensueño y abundante sol.
El país de América Latina considerado el mejor del mundo para retirarse.
El informe mencionado en El Español resalta que el “estilo de pura vida” costarricense conforma el hogar ideal alejado del hogar. Los jubilados descubren en este lugar un paraíso de playas tropicales, un clima primaveral durante todo el año y una biodiversidad asombrosa.
Costa Rica, aclamada como la “Suiza de Centroamérica”, ha obtenido el primer lugar en el Global Retirement Index 2024 con una notable puntuación de 83,57 de 100, como uno de los destinos ideales para emigrar tras la jubilación.
- Se destaca por su popularidad entre los lectores (96 puntos)
- Los beneficios de residencia para extranjeros (94 puntos)
- Su sistema de salud altamente calificado (89 puntos).
De hecho, Costa Rica es reconocido como uno de los países más felices del mundo, un atractivo indudable a la hora de emigrar para las personas mayores de 60 años.
El país conserva un cuarto de su territorio como parques naturales y refugios de la vida silvestre y produce más del 98% de su electricidad a partir de fuentes renovables.
Régimen especial para jubilados extranjeros en Costa Rica: requisitos esenciales
Costa Rica ofrece un régimen especial para jubilados extranjeros. Este programa se encuentra destinado a aquellas personas que reciben una pensión vitalicia de al menos U$S 1000 mensuales.
Según el sitio de Servicios Migratorios de Costa Rica, para tramitar tu residencia por vínculo en Costa Rica, es importante que consideres los siguientes requisitos:
- Visa de turismo u otra vigente al momento de la solicitud.
- Solicitud firmada por el solicitante y autenticada por un abogado. También se emite un poder para que un abogado gestione todo sin la necesidad de la presencia del solicitante.
- Formulario de Filiación.
- Certificación de pensión legalizada y consularizada. Si proviene del extranjero, el solicitante debe pagar U$S 42 en timbrado.
- Certificado de nacimiento apostillado o legalizado y consularizado. Si se realiza por consulado, se legaliza en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica y se debe pagar U$S 42 en timbrado.
- Certificado de antecedentes penales de los últimos 3 años, igualmente apostillado o legalizado.
- Comprobante de huellas digitales (se tramita en Costa Rica).
- 4 fotos tamaño pasaporte.
- Copia certificada de todas las hojas del pasaporte.
- Comprobante de Inscripción Consular en la embajada del país de origen en Costa Rica.
- Comprobante de pago de U$S 50 al Banco de Costa Rica.