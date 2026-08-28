La ciencia desafía todo lo que creíamos sobre la pereza. Freepik.

Durante años, la vagancia fue asociada con algo negativo. Sin embargo, diversas investigaciones científicas sugieren que tomarse pausas y reducir el ritmo también puede tener beneficios para la salud mental y física.

Investigaciones recientes revelan cómo esos periodos de inactividad pueden amplificar la creatividad, incrementar la concentración y disminuir el estrés.

Olvidemos los estigmas vinculados a la pereza y exploremos cómo su aceptación equitativa puede ser fundamental para alcanzar un bienestar integral.

¿Qué nos dice la ciencia? Todo indica que la pereza no es tan mala como creíamos y aporta numerosos beneficios.

A pesar de la percepción negativa, algunos estudios revelaron que la pereza y el aburrimiento pueden tener beneficios para la salud mental y la creatividad. Este fenómeno desafía la idea tradicional de que estar ocupado constantemente es sinónimo de productividad y bienestar.

Incluso el aburrimiento puede ser un tiempo dedicado a la reflexión sobre nuestras vidas, metas y prioridades. Esta pausa a la actividad constante permite evaluar nuestra situación actual y planificar hacia dónde queremos dirigirnos.

La ciencia respalda la idea de que el aburrimiento no solo es natural, sino también esencial para el bienestar mental.

El científico estadounidense Andrew Smart, en su libro El arte y la ciencia de no hacer nada, abordó desde una perspectiva científica cómo el cerebro humano permanece activo incluso cuando no está concentrado en tareas específicas.

La pereza puede ser útil para gestionar la ansiedad, ya que ofrece momentos de tranquilidad mental. (Foto: Freepik)

La mente sin distracciones específicas puede divagar y conectar ideas de manera novedosa, lo que la conduce a la generación de nuevas ideas y soluciones creativas.

Contrariamente a la creencia popular, Smart argumentó que la “multiactividad” constante puede ser perjudicial para el cerebro, ya que necesita períodos de ocio para fomentar la creatividad.

Un estudio publicado en el Journal of Health Psychology en 2015 respaldó la idea de que las personas con un coeficiente intelectual más alto tienden a aburrirse menos. Estas personas dedicarían más tiempo a pensar, lo que sugiere una correlación entre la inteligencia y la capacidad de tolerar el aburrimiento.

Aunque el aburrimiento puede parecer incómodo, diversos estudios científicos proponen que puede ser beneficioso. Cuando no estamos ocupados constantemente, nuestro cerebro tiene la oportunidad de descansar y procesar información de manera diferente.

La pereza es a menudo vista como una cualidad negativa. Ha sido objeto de varias investigaciones científicas que sugieren que no es tan perjudicial como comúnmente se piensa o se la ve en todo el mundo.

Neurociencia: la pereza y sus sorprendentes beneficios en la toma de decisiones

La neurociencia ha investigado la relación existente entre la pereza y áreas específicas del cerebro que están asociadas con la motivación y la toma de decisiones.

Aunque la pereza es considerada, de manera tradicional, uno de los siete pecados capitales, el científico Jack Lewis, autor de La ciencia del pecado, sostiene que esta puede presentar beneficios, sobre todo en lo que respecta a mejorar la atención.

Estos aspectos positivos desafían la concepción tradicional de la pereza como un estado perjudicial para la salud y una pérdida de tiempo.

Adicionalmente, la pereza está vinculada a la autorreflexión, fomenta la independencia al impulsar la búsqueda de actividades para el entretenimiento personal y asiste a las personas en su adaptación a la incertidumbre y a la falta de control.

Tras haber experimentado ciertos períodos de aburrimiento, el cerebro logra concentrarse de manera más efectiva en las tareas pendientes, puesto que tuvo la ocasión de descansar y recargar energías.

Cómo integrar momentos de inactividad para mejorar tu productividad y bienestar

Acepta la importancia del descanso: reconozca que la inactividad no es sinónimo de pérdida de tiempo. En efecto, puede resultar esencial para su bienestar mental y emocional. Planificación consciente: organice y programe momentos de inactividad consciente en su rutina diaria para permitir que el cerebro descanse. Combina ocio y productividad: busque y encuentre actividades que fomenten la creatividad y el descanso mental sin comprometer la productividad general.

Recomendaciones para emplear la pereza de modo constructivo

Fomenta la creatividad: permita que su mente divague sin distracciones, a fin de generar ideas innovadoras y estimular la creatividad. Momentos de reflexión: dedique tiempo regularmente a reflexionar sobre sus metas, prioridades y dirección en la vida. Evalúa tu bienestar: utilice los momentos de inactividad para evaluar su salud mental y emocional. Pregúntese qué se puede mejorar y qué necesita.

La nueva investigación indica que integrar períodos de pereza en nuestra rutina diaria ayuda a mejorar no solo la creatividad, sino también la capacidad de concentración. Tomarse el tiempo para no hacer nada puede conducir a un enfoque más claro al abordar tareas, aumentando la efectividad en la gestión del tiempo.

Por otro lado, aceptar y fomentar espacios de aburrimiento y reflexión permite a las personas alinear mejor sus objetivos y prioridades. Esta práctica de inactividad puede resultar esencial para el bienestar emocional, desafiando la noción de que siempre debemos estar ocupados para ser productivos.