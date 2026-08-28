En esta noticia
La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este jueves, 27 de agosto de 2026 los números ganadores del sorteo de la vespertina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.
En este jueves, 27 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 3147 - Muerto
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 27 de agosto
|1°
|3147
|11°
|6345
|2°
|5561
|12°
|5623
|3°
|9162
|13°
|6410
|4°
|8620
|14°
|6617
|5°
|0668
|15°
|4849
|6°
|7690
|16°
|8634
|7°
|3190
|17°
|6787
|8°
|5367
|18°
|8873
|9°
|2058
|19°
|2805
|10°
|4099
|20°
|4262
¿Qué significa soñar con muerto?
Soñar con un muerto suele indicar cierre, transformación o soltar etapas pasadas.
También puede reflejar duelo, miedo a la pérdida o necesidad de sanar.
Consejos para los jugadores
El juego debe ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.