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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este jueves, 27 de agosto de 2026 los números ganadores del sorteo de la vespertina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este jueves, 27 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3147 - Muerto

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 27 de agosto

 1°3147 11°6345
 5561  12°5623
 3°9162 13°6410 
 8620  14°6617 
 0668  15°4849 
 6°7690  16°8634
 3190  17°6787 
 5367  18°8873 
 2058  19°2805 
 10°4099 20°4262 

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También puede reflejar duelo, miedo a la pérdida o necesidad de sanar.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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