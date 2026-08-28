La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este jueves, 27 de agosto de 2026 los números ganadores del sorteo de la vespertina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este jueves, 27 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 3147 - Muerto

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 27 de agosto

1° 3147 11° 6345 2° 5561 12° 5623 3° 9162 13° 6410 4° 8620 14° 6617 5° 0668 15° 4849 6° 7690 16° 8634 7° 3190 17° 6787 8° 5367 18° 8873 9° 2058 19° 2805 10° 4099 20° 4262

¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con un muerto suele indicar cierre, transformación o soltar etapas pasadas.

También puede reflejar duelo, miedo a la pérdida o necesidad de sanar.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.