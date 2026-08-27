La Fuerza Aérea Argentina cuenta entre sus principales aeronaves de transporte con un verdadero gigante de casi 30 metros de largo. Se trata del C-130 Hércules, un avión diseñado para trasladar personal, equipamiento y grandes cantidades de carga, incluso en operaciones que requieren aterrizar en pistas con infraestructura limitada.

El modelo tiene una extensa trayectoria en el país y continúa siendo utilizado para misiones estratégicas, desde el abastecimiento de las bases argentinas en la Antártida hasta el transporte de tropas, cargas y ayuda humanitaria.

C-130 Hércules: el avión de casi 30 metros de la Fuerza Aérea Argentina

El C-130 Hércules fue desarrollado por Lockheed como una aeronave de transporte táctico y comenzó a incorporarse a distintas fuerzas aéreas durante la segunda mitad del siglo XX. Su diseño priorizó la capacidad para transportar grandes volúmenes de carga y operar en condiciones exigentes.

La variante C-130H, utilizada por la Argentina, tiene una longitud de aproximadamente 29,3 metros, una envergadura cercana a los 39,7 metros y una altura de unos 11,9 metros.

Su bodega de carga ocupa buena parte del fuselaje y cuenta con una rampa trasera, una característica que facilita el ingreso de pallets, vehículos, equipamiento y otros elementos de gran tamaño.

Avión C-130 Hércules, Fuerza Armada Argentina. Wikipedia / Rafael Luiz Canossa

Cuánto puede cargar un Hércules

Una de las principales características del C-130H es su capacidad para transportar una carga considerable. De acuerdo con las especificaciones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, puede alcanzar una carga máxima admisible de 19.090 kilogramos, aunque la cantidad efectiva que puede transportar depende de las condiciones de cada misión.

La aeronave puede configurarse de distintas maneras. En una de ellas, el C-130H puede trasladar hasta 90 tropas de combate, mientras que otras configuraciones permiten transportar pallets, camillas o cargas destinadas a operaciones aerotransportadas.

Cuatro motores para transportar grandes cargas

El C-130H está equipado con cuatro motores turbohélice Allison T56-A-15, diseñados para proporcionar la potencia necesaria para misiones de transporte táctico. Puede alcanzar aproximadamente 590 km/h y operar a alturas de hasta unos 7.077 metros cuando transporta una carga de 19.090 kilogramos.

Una de sus características más importantes es su capacidad para operar desde pistas poco preparadas o de infraestructura limitada, algo fundamental para las misiones de transporte militar y logístico.

Avión C-130 Hércules, Fuerza Armada Argentina. Wikipedia / Darz Mol

Qué misiones realiza el Hércules en Argentina

En la Argentina, el C-130 tiene un papel que va mucho más allá del transporte militar. La Fuerza Aérea lo utiliza para distintas tareas, entre ellas abastecimiento de bases antárticas, navegación táctica, búsqueda y salvamento, lanzamiento de tropas y carga y apoyo a la comunidad.

Su capacidad logística también permite utilizarlo en situaciones de emergencia. En mayo de 2026, por ejemplo, un C-130 de la Fuerza Aérea Argentina fue enviado a Bolivia para establecer un puente logístico aéreo y transportar alimentos e insumos esenciales.

En julio de ese mismo año, otra aeronave Hércules argentina participó de una misión de ayuda humanitaria hacia Venezuela y transportó 16 toneladas de carga, entre insumos médicos, medicamentos, víveres y equipamiento.

Un avión clave para las operaciones en la Antártida

La enorme extensión territorial de la Argentina y la distancia que existe hasta sus bases antárticas convierten al Hércules en una herramienta especialmente importante.

La incorporación del C-130H TC-60 “Pioneros de la Aviación Militar” en 2024 reforzó precisamente esa capacidad. El Ministerio de Defensa señaló que la aeronave sería utilizada para el abastecimiento de las bases antárticas y el apoyo logístico en el continente blanco, además de otras misiones.

Su capacidad para transportar grandes cantidades de suministros y operar en condiciones exigentes permite mantener conexiones aéreas que resultan fundamentales para las actividades científicas y logísticas argentinas en la Antártida.

Avión C-130 Hércules, Fuerza Armada Argentina. Wikipedia / Los688

El Hércules, un gigante que sigue activo

Décadas después de su aparición, el C-130 Hércules continúa siendo una de las aeronaves de transporte más versátiles. Su combinación de tamaño, capacidad de carga, autonomía y posibilidad de operar en pistas poco preparadas explica su permanencia en servicio en numerosas fuerzas aéreas.

En Argentina, su función sigue siendo estratégica: puede transportar tropas y toneladas de equipamiento, realizar lanzamientos aéreos, colaborar en emergencias y sostener operaciones logísticas en algunos de los lugares más alejados del territorio nacional.

Con sus 29,3 metros de largo, cuatro motores y una capacidad máxima de carga de alrededor de 19 toneladas, el Hércules se mantiene como uno de los grandes protagonistas del transporte aéreo de la Fuerza Aérea Argentina.historia.