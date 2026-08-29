El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de jugadores en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios fijados por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 28 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 8803 (San Cono) y las letras son: E B K P.

Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 28 de agosto

1° 8803 11° 4615 2° 5331 12° 7364 3° 7766 13° 6518 4° 8677 14° 9065 5° 6809 15° 9136 6° 0997 16° 0679 7° 8699 17° 0150 8° 8134 18° 3961 9° 5787 19° 4811 10° 7234 20° 8926

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 28 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 28 de agosto. A la cabeza salió el número 3454 - La Vaca.

1° 3454 11° 6161 2° 2556 12° 4583 3° 4554 13° 9343 4° 7991 14° 6337 5° 4367 15° 0647 6° 6455 16° 7276 7° 1190 17° 6620 8° 0418 18° 7921 9° 3272 19° 0577 10° 6431 20° 5886

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se hace uso de cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad .

que van a componer los distintos números: . Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con san cono?

Soñar con San Cono suele asociarse a esperanza, prosperidad y alivio de preocupaciones económicas; puede reflejar tu deseo de estabilidad y apoyo espiritual ante retos materiales.

También puede ser un llamado a la gratitud y a cumplir promesas, recordando que la buena suerte se acompaña de esfuerzo, prudencia y decisiones responsables.

¿Qué significa soñar con la vaca?

Soñar con La Vaca suele simbolizar abundancia, nutrición y estabilidad. Indica un periodo fértil en proyectos y vínculos afectivos.

Si La Vaca aparece tranquila y sana, augura prosperidad y apoyo; si está inquieta o enferma, advierte de descuidos en recursos o autocuidado.