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El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de jugadores en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios fijados por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 28 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 8803 (San Cono) y las letras son: E B K P.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 28 de agosto

 1°8803 11°4615 
 5331  12°7364
 3°7766  13°6518 
 8677  14°9065 
 6809  15°9136 
 6°0997  16°0679
 8699  17°0150 
 8134  18°3961 
 5787  19°4811 
 10°7234  20°8926 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 28 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 28 de agosto. A la cabeza salió el número 3454 - La Vaca.

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 1°3454 11°6161 
 2556   12°4583
 3°4554  13°9343 
 7991  14°6337 
 4367  15°0647 
 6°6455  16°7276
 1190  17°6620 
 0418  18°7921 
 3272  19°0577 
 10°6431  20°5886 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se hace uso de cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

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¿Qué significa soñar con san cono?

Soñar con San Cono suele asociarse a esperanza, prosperidad y alivio de preocupaciones económicas; puede reflejar tu deseo de estabilidad y apoyo espiritual ante retos materiales.

También puede ser un llamado a la gratitud y a cumplir promesas, recordando que la buena suerte se acompaña de esfuerzo, prudencia y decisiones responsables.

¿Qué significa soñar con la vaca?

Soñar con La Vaca suele simbolizar abundancia, nutrición y estabilidad. Indica un periodo fértil en proyectos y vínculos afectivos.

Si La Vaca aparece tranquila y sana, augura prosperidad y apoyo; si está inquieta o enferma, advierte de descuidos en recursos o autocuidado.