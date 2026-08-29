Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes, 28 de agosto de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la vespertina dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 1932 - Dinero

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 28 de agosto

1° 1932 11° 6131 2° 0046 12° 3372 3° 6964 13° 3338 4° 3541 14° 8418 5° 8772 15° 7213 6° 5533 16° 1331 7° 2050 17° 8330 8° 9515 18° 8292 9° 1918 19° 5594 10° 8827 20° 8862

¿Qué significa soñar con Dinero?

Soñar con el dinero suele reflejar tu autoestima, sensación de seguridad y la forma en que valoras tus recursos internos. También señala ambición, oportunidades y capacidad para materializar metas.

Si falta o se pierde dinero, indica miedo a la carencia o devaluación personal; si lo recibes o ganas, sugiere confianza y apertura a la abundancia. Contarlo o guardarlo habla de control y responsabilidad; gastarlo sin medida apunta a impulsividad.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.