La visión de la vida de Marie Curie, primera mujer en ganar un Premio Nobel. (Fuente: Gemini)

Marie Curie se destacó como una de las científicas más preeminentes de la historia. Como pionera en el estudio de la radiactividad, se convirtió en la primera mujer en recibir el Premio Nobel y es la única persona en haberlo obtenido en dos disciplinas científicas distintas: Física en 1903 y Química en 1911.

Su legado trasciende significativamente los laboratorios en los que trabajó. Sus palabras y sus descubrimientos han perdurado mucho más allá de su tiempo.

Entre las reflexiones atribuidas a su persona, una de las más citadas encapsula con precisión su visión de la existencia: “La mejor vida no es la más duradera, sino más bien aquella que está repleta de buenas acciones” .

Marie Curie, física: “Sé menos curioso acerca de las personas y más curioso acerca de las ideas”. Foto: Embajada de Francia Embajada de Francia

La frase refleja una concepción de la existencia centrada en el impacto y no en la duración, en lo que se construye y no en lo que se conserva.

Para Curie, quien rompió barreras de género en la academia francesa y europea en una época en que las mujeres tenían vedado el acceso a las instituciones científicas más prestigiosas, vivir bien significaba actuar con consecuencia y propósito.

La idea no es accidental en una persona que dedicó décadas de trabajo extenuante, en condiciones a menudo adversas, a una investigación que sabía que la estaba dañando físicamente. Curie murió en 1934 a consecuencia de una anemia aplásica provocada por la exposición prolongada a la radiación, un riesgo del que era consciente y que no la detuvo.

Vida y logros de Marie Curie, pionera de la ciencia y lucha femenina

Nacida en Varsovia en 1867 como Maria Skłodowska, se trasladó a París para cursar estudios en un periodo en que Polonia se encontraba bajo ocupación rusa, lo que hacía casi inviable la educación superior femenina en su nación. En la Universidad de la Sorbona se graduó en Física y Matemáticas y allí conoció a Pierre Curie, con quien compartiría su vida, su laboratorio y un Premio Nobel.

Junto a Pierre, descubrió dos elementos químicos inéditos: el polonio, en honor a su Polonia natal y el radio. Después del fallecimiento de su esposo en 1906, continuó su investigación en solitario y asumió la cátedra que él ocupaba, convirtiéndose en la primera mujer profesora de la Sorbona. Durante la Primera Guerra Mundial, desarrolló unidades móviles de radiografía, denominadas “petites Curies”, que facilitaron el tratamiento de heridos en el frente.

Marie Curie, física: “Sé menos curioso acerca de las personas y más curioso acerca de las ideas”. Shutterstock

Citas de Marie Curie sobre conocimiento y su legado en la igualdad

El pensamiento de Curie se ha transmitido a través de varias citas que resumen su carácter y su visión del conocimiento.

Su figura sigue siendo referencia obligada en los debates sobre igualdad en la ciencia , acceso de las mujeres a la educación y el valor del conocimiento en condiciones de equidad. Más de 90 años después de su muerte, las palabras de Marie Curie conservan una vigencia que pocos científicos de su generación pueden igualar.

“En la vida no hay nada que temer, solo cosas que comprender” es quizás la más reproducida y encarna esa disposición suya a enfrentarse a lo desconocido sin retroceder.

También se le atribuye: “Fui educada para creer que la vida no es fácil, que las circunstancias deben superarse”, una reflexión que remite directamente a su infancia bajo ocupación y a los obstáculos que tuvo que sortear para abrirse paso en el mundo científico.

Marie Curie: Inspiración y legado en ciencia y equidad

La relevancia de Marie Curie se siente aún en la actualidad, especialmente en el contexto de los esfuerzos por promover la igualdad de género en la ciencia.

Su legado inspira a nuevas generaciones de científicas y científicos a desafiar normas y avanzar en campos donde la representación ha sido históricamente baja.

Las instituciones educativas y científicas de todo el mundo celebran su memoria, organizando conferencias y programas destinados a fomentar el interés de las mujeres en la investigación.

Además, el impacto de sus descubrimientos sigue vigente en la medicina moderna, donde el radio y otros elementos radiactivos juegan un papel crucial en el tratamiento del cáncer.

Curie no solo dejó un legado científico, sino también un llamado a la perseverancia, la curiosidad y el compromiso con el conocimiento. Su vida es testimonio de que la búsqueda de la verdad científica puede transformar no solo la ciencia misma, sino la sociedad en su conjunto.