Un estudio científico reveló cuántas civilizaciones hay en el Universo.

Un estudio científico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) determinó, a través de una investigación basada en ecuaciones matemáticas, cuántas civilizaciones existen en el Universo por fuera de la Tierra y cómo es la vida en el exterior de nuestro planeta.

Los principales métodos de la Ciencia para establecer la existencia de seres vivos más allá de nuestro mundo no solo se basan en viajes espaciales, sino también en sistemas fundamentados en diversos factores, tales como la formación de estrellas, la presencia de sistemas planetarios y la habitabilidad de estas zonas. Un notable ejemplo es la Ecuación de Drake, desarrollada por el astrónomo homónimo; y ahora, la UNAM parece haber formulado su propia teoría.

¿Qué señala la investigación de la UNAM acerca de las civilizaciones fuera de nuestro planeta?

La autora sentenció dos panoramas posibles: “Desde una perspectiva pesimista, una civilización avanzada permanecería 10 años. Esto significaría que nuestra sociedad es única en la Vía Láctea. En un escenario optimista tendríamos formas de vida tecnológicas con una proyección de 100.000 años”.

La investigadora Leticia Carigi Delgado del Instituto de Astronomía de la universidad mexicana es la autora que plantea que estas civilizaciones extraterrestres tendrían hasta 100.000 años. De esta forma, el avance daría cuenta de una sociedad mucho más longeva y avanzada que la de nuestro planeta.

¿Cuál es la ecuación que calcula la posibilidad de vida inteligente en el universo? Foto: NA.

¿Cuál es la ecuación que calcula la posibilidad de vida inteligente en el universo?

Astronomía

1.- R : Número de estrellas de tipo solar que se forman anualmente.

: Número de estrellas de tipo solar que se forman anualmente. 2.- fp : Fracción de estrellas de tipo solar que poseen un sistema planetario.

: Fracción de estrellas de tipo solar que poseen un sistema planetario. 3.- ne: Cantidad de planetas dentro de un sistema planetario capaces de albergar vida, en función de su distancia a la estrella, es decir, aquellos que se encuentran en la zona habitable.

Química - Biología - Sociología

4.- fl : Cantidad de planetas situados en la zona habitable donde podría surgir vida básica.

: Cantidad de planetas situados en la zona habitable donde podría surgir vida básica. 5.- fi : Cantidad de planetas donde la vida básica evoluciona hacia inteligencia.

: Cantidad de planetas donde la vida básica evoluciona hacia inteligencia. 6.- fc: Cantidad de planetas donde la vida inteligente desarrolla tecnología y emite señales electromagnéticas al resto de la galaxia.

Duración de cada civilización

7.- L: Tiempo promedio durante el cual una civilización controla las ondas de comunicación dirigidas al espacio.

¿Cuál es la ecuación que calcula la posibilidad de vida inteligente en el universo? Shutterstock

Para determinar con certeza la probabilidad de la existencia de vida inteligente, los especialistas formularon una ecuación compuesta por siete variables agrupadas en tres categorías que permiten identificar las áreas con potencial para albergar dicha vida.

¿Cuáles son las dificultades en definir civilizaciones extraterrestres?

Es fundamental subrayar que cada letra establece una variante particular; sin embargo, ciertos valores son difíciles de definir, según aclaró el estudio científico.

En este contexto, la autora enfatizó que el tiempo en la variable L representa “el punto más decisivo y a la vez el más desconocido”. Por ende, el reporte concluyó que “no se han podido determinar civilizaciones extraterrestres”.

Nueva investigación de la UNAM sobre vida extraterrestre

La UNAM continua investigando las condiciones necesarias para la vida inteligente. Nuevas simulaciones se llevan a cabo para explorar la evolución de civilizaciones en diferentes entornos.

Expertos destacan la importancia de la colaboración internacional para avanzar en estos estudios. La búsqueda de señales de vida avanzada sigue siendo una prioridad en astronomía moderna.