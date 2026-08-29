Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este viernes, 28 de agosto de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la vespertina definió los números ganadores del día.

En este viernes, 28 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 9090 - El Miedo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 28 de agosto

1° 9090 11° 3895 2° 7844 12° 9170 3° 0951 13° 8159 4° 5712 14° 6800 5° 0622 15° 0470 6° 0063 16° 8919 7° 1158 17° 1048 8° 4563 18° 0393 9° 7488 19° 6272 10° 7062 20° 2023

¿Qué significa soñar con el miedo?

Soñar con El Miedo refleja ansiedad e inseguridades activas. Señala algo que evitas y que tu mente quiere que atiendas.

También puede ser una alarma ante riesgos reales o límites vulnerados. Enfrentar la causa reduce el sueño y recupera calma.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.