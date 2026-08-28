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La quiniela es el juego más seleccionado por las personas que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en diversos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 28 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 0420 (La Fiesta) y las letras son: I I C J.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 28 de agosto

 1°0420 11°5239 
 0744  12°6760
 3°3710  13°2906 
 8853  14°3217 
 2437  15°6689 
 6°1611  16°3991
 5729  17°9375 
 2238  18°0550 
 3251  19°2650 
 10°6840  20°1348 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 28 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 28 de agosto. A la cabeza salió el número 1563 - Casamiento.

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 1°1563 11°2414 
 1571   12°1807
 3°5336  13°4033 
 6893  14°4669 
 4439  15°1554 
 6°0937  16°4987
 8860  17°7590 
 5735  18°1519 
 2714  19°3535 
 10°6756  20°0162 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. 

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¿Qué significa soñar con la fiesta?

Soñar con La Fiesta suele reflejar deseo de celebración, conexión social y necesidad de liberar tensiones tras rutinas exigentes.

También puede advertir excesos, presión por encajar o ansiedad ante compromisos, invitándote a equilibrar placer, límites y autocuidado.

¿Qué significa soñar con casamiento?

Soñar con casamiento suele simbolizar unión, compromiso y el inicio de una nueva etapa; refleja deseo de estabilidad afectiva o de formalizar un vínculo.

También puede señalar dudas o presiones: miedo al cambio, a perder independencia o a no cumplir expectativas; invita a revisar prioridades y decisiones próximas.