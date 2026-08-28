La quiniela es el juego más seleccionado por las personas que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en diversos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 28 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 0420 (La Fiesta) y las letras son: I I C J.

Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 28 de agosto

1° 0420 11° 5239 2° 0744 12° 6760 3° 3710 13° 2906 4° 8853 14° 3217 5° 2437 15° 6689 6° 1611 16° 3991 7° 5729 17° 9375 8° 2238 18° 0550 9° 3251 19° 2650 10° 6840 20° 1348

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 28 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 28 de agosto. A la cabeza salió el número 1563 - Casamiento.

1° 1563 11° 2414 2° 1571 12° 1807 3° 5336 13° 4033 4° 6893 14° 4669 5° 4439 15° 1554 6° 0937 16° 4987 7° 8860 17° 7590 8° 5735 18° 1519 9° 2714 19° 3535 10° 6756 20° 0162

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con la fiesta?

Soñar con La Fiesta suele reflejar deseo de celebración, conexión social y necesidad de liberar tensiones tras rutinas exigentes.

También puede advertir excesos, presión por encajar o ansiedad ante compromisos, invitándote a equilibrar placer, límites y autocuidado.

¿Qué significa soñar con casamiento?

Soñar con casamiento suele simbolizar unión, compromiso y el inicio de una nueva etapa; refleja deseo de estabilidad afectiva o de formalizar un vínculo.

También puede señalar dudas o presiones: miedo al cambio, a perder independencia o a no cumplir expectativas; invita a revisar prioridades y decisiones próximas.