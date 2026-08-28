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Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 28 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 9894 (Cementerio) y las letras son: K M X Z.

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Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 28 de agosto

 1°9894 11°9752 
 1078  12°7614
 3°6782  13°4589 
 0854  14°2231 
 8515  15°5249 
 6°5176  16°3127
 8254  17°0760 
 2730  18°5481 
 9276  19°7091 
 10°9216  20°2023 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 28 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 28 de agosto. A la cabeza salió el número 3337 - El Dentista.

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 1°3337 11°2878 
 3605   12°1085
 3°9454  13°2392 
 0371  14°9807 
 5854  15°4624 
 6°5099  16°9266
 2520  17°5074 
 3909  18°3756 
 6032  19°1016 
 10°8685  20°4467 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

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¿Qué significa soñar con cementerio?

Soñar con un cementerio puede simbolizar cierres y duelos internos. Indica que estás dejando atrás etapas, hábitos o relaciones para dar paso a un nuevo comienzo.

También puede reflejar miedo a la pérdida o la necesidad de reconciliarte con el pasado. Si el sueño es tranquilo, sugiere aceptación; si es inquietante, señala asuntos pendientes.

¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con El Dentista suele reflejar ansiedad por el control y la apariencia: temores a ser juzgado, al dolor o a enfrentar un problema que se ha evitado.

También puede señalar necesidad de cuidado y prevención: atender la salud, corregir hábitos o “arreglar” algo en tu vida o en tu forma de comunicarte.