Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 28 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 9894 (Cementerio) y las letras son: K M X Z.

Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 28 de agosto

1° 9894 11° 9752 2° 1078 12° 7614 3° 6782 13° 4589 4° 0854 14° 2231 5° 8515 15° 5249 6° 5176 16° 3127 7° 8254 17° 0760 8° 2730 18° 5481 9° 9276 19° 7091 10° 9216 20° 2023

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 28 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 28 de agosto. A la cabeza salió el número 3337 - El Dentista.

1° 3337 11° 2878 2° 3605 12° 1085 3° 9454 13° 2392 4° 0371 14° 9807 5° 5854 15° 4624 6° 5099 16° 9266 7° 2520 17° 5074 8° 3909 18° 3756 9° 6032 19° 1016 10° 8685 20° 4467

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con cementerio?

Soñar con un cementerio puede simbolizar cierres y duelos internos. Indica que estás dejando atrás etapas, hábitos o relaciones para dar paso a un nuevo comienzo.

También puede reflejar miedo a la pérdida o la necesidad de reconciliarte con el pasado. Si el sueño es tranquilo, sugiere aceptación; si es inquietante, señala asuntos pendientes.

¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con El Dentista suele reflejar ansiedad por el control y la apariencia: temores a ser juzgado, al dolor o a enfrentar un problema que se ha evitado.

También puede señalar necesidad de cuidado y prevención: atender la salud, corregir hábitos o “arreglar” algo en tu vida o en tu forma de comunicarte.