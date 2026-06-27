En esta noticia

La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 26 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 1779 (Ladrón) y las letras son: I O J W.

Te puede interesar

Mezcla de aceite de oliva y vinagre: por qué recomiendan esta mezcla y para qué sirve

Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 26 de junio

 1°1779 11°5874 
 8848  12°4792
 3°4298  13°7010 
 7307  14°1608 
 1676  15°9949 
 6°9744  16°7474
 9204  17°1041 
 4411  18°2568 
 0825  19°8851 
 10°8322  20°7756 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 26 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 26 de junio. A la cabeza salió el número 5972 - Sorpresa.

Te puede interesar

Adiós a los jeans anchos: la moderna tendencia que proviene de Europa y es ideal para este invierno
 1°5972 11°9513 
 8195   12°9062
 3°6253  13°2832 
 6592  14°5604 
 1369  15°8626 
 6°3670  16°6373
 0768  17°2011 
 2206  18°4096 
 9127  19°5624 
 10°3075  20°1162 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los jugadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

Te puede interesar

El hermoso país para emigrar después de los 60 años, ofrece salud gratuita y seguridad

Te puede interesar

Adiós insomnio: el yuyo que hay que añadirle al mate para dormir mejor

¿Qué significa soñar con ladrón?

Soñar con un ladrón suele reflejar miedo a perder algo valioso: relaciones, tiempo o seguridad. Puede señalar desconfianza, sensación de vulnerabilidad o límites personales poco protegidos.

También puede ser una alerta para vigilar tus recursos y secretos, o revisar con quién te rodeas. En lo interno, a veces apunta a culpas o autoengaños que te “roban” paz.

¿Qué significa soñar con sorpresa?

Soñar con sorpresa suele reflejar cambios inesperados o noticias que alteran tu rutina. Indica apertura a lo nuevo y curiosidad por lo desconocido.

Si la sorpresa es agradable, augura oportunidades y crecimiento; si es incómoda, señala ansiedad ante imprevistos o sensación de falta de control.