La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 26 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 1779 (Ladrón) y las letras son: I O J W.

Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 26 de junio

1° 1779 11° 5874 2° 8848 12° 4792 3° 4298 13° 7010 4° 7307 14° 1608 5° 1676 15° 9949 6° 9744 16° 7474 7° 9204 17° 1041 8° 4411 18° 2568 9° 0825 19° 8851 10° 8322 20° 7756

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 26 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 26 de junio. A la cabeza salió el número 5972 - Sorpresa.

1° 5972 11° 9513 2° 8195 12° 9062 3° 6253 13° 2832 4° 6592 14° 5604 5° 1369 15° 8626 6° 3670 16° 6373 7° 0768 17° 2011 8° 2206 18° 4096 9° 9127 19° 5624 10° 3075 20° 1162

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los jugadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

¿Qué significa soñar con ladrón?

Soñar con un ladrón suele reflejar miedo a perder algo valioso: relaciones, tiempo o seguridad. Puede señalar desconfianza, sensación de vulnerabilidad o límites personales poco protegidos.

También puede ser una alerta para vigilar tus recursos y secretos, o revisar con quién te rodeas. En lo interno, a veces apunta a culpas o autoengaños que te “roban” paz.

¿Qué significa soñar con sorpresa?

Soñar con sorpresa suele reflejar cambios inesperados o noticias que alteran tu rutina. Indica apertura a lo nuevo y curiosidad por lo desconocido.

Si la sorpresa es agradable, augura oportunidades y crecimiento; si es incómoda, señala ansiedad ante imprevistos o sensación de falta de control.