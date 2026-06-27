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La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 26 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 1779 (Ladrón) y las letras son: I O J W.
Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 26 de junio
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Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 26 de junio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 26 de junio. A la cabeza salió el número 5972 - Sorpresa.
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¿Qué es la quiniela?
El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los jugadores.
Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.
¿Qué significa soñar con ladrón?
Soñar con un ladrón suele reflejar miedo a perder algo valioso: relaciones, tiempo o seguridad. Puede señalar desconfianza, sensación de vulnerabilidad o límites personales poco protegidos.
También puede ser una alerta para vigilar tus recursos y secretos, o revisar con quién te rodeas. En lo interno, a veces apunta a culpas o autoengaños que te “roban” paz.
¿Qué significa soñar con sorpresa?
Soñar con sorpresa suele reflejar cambios inesperados o noticias que alteran tu rutina. Indica apertura a lo nuevo y curiosidad por lo desconocido.
Si la sorpresa es agradable, augura oportunidades y crecimiento; si es incómoda, señala ansiedad ante imprevistos o sensación de falta de control.