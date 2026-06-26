La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 26 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 3929 (San Pedro) y las letras son: I K T V.

Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 26 de junio

1° 3929 11° 9253 2° 2032 12° 7079 3° 5002 13° 6070 4° 4310 14° 1056 5° 5572 15° 1206 6° 3908 16° 9396 7° 1015 17° 5424 8° 9325 18° 5661 9° 5785 19° 1795 10° 8441 20° 9306

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 26 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 26 de junio. A la cabeza salió el número 6452 - Madre e hijo.

1° 6452 11° 4105 2° 0533 12° 6408 3° 6420 13° 9777 4° 8119 14° 3503 5° 8453 15° 6039 6° 4804 16° 9644 7° 1669 17° 3592 8° 4255 18° 4250 9° 8782 19° 1243 10° 4067 20° 0967

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con san pedro?

Soñar con San Pedro simboliza guía espiritual, protección y apertura de caminos gracias a sus llaves, así como necesidad de fe y perdón.

También alude al juicio y la responsabilidad personal, invitándote a evaluar qué puertas abrir o cerrar y a actuar con integridad.

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo simboliza protección, cariño y unión familiar. Indica necesidad de apoyo o de nutrir tu parte más vulnerable.

También alude a nuevos comienzos y responsabilidades. Según el detalle del sueño, puede hablar de reconciliación, crecimiento o equilibrio entre dar y recibir.