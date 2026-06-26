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La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 26 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 3929 (San Pedro) y las letras son: I K T V.
Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 26 de junio
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|9253
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Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 26 de junio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 26 de junio. A la cabeza salió el número 6452 - Madre e hijo.
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|4105
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|0533
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Consejos para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.
¿Qué significa soñar con san pedro?
Soñar con San Pedro simboliza guía espiritual, protección y apertura de caminos gracias a sus llaves, así como necesidad de fe y perdón.
También alude al juicio y la responsabilidad personal, invitándote a evaluar qué puertas abrir o cerrar y a actuar con integridad.
¿Qué significa soñar con madre e hijo?
Soñar con madre e hijo simboliza protección, cariño y unión familiar. Indica necesidad de apoyo o de nutrir tu parte más vulnerable.
También alude a nuevos comienzos y responsabilidades. Según el detalle del sueño, puede hablar de reconciliación, crecimiento o equilibrio entre dar y recibir.