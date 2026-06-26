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La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 26 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 3929 (San Pedro) y las letras son: I K T V.

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Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 26 de junio

 1°3929 11°9253 
 2032  12°7079
 3°5002  13°6070 
 4310  14°1056 
 5572  15°1206 
 6°3908  16°9396
 1015  17°5424 
 9325  18°5661 
 5785  19°1795 
 10°8441  20°9306 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 26 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 26 de junio. A la cabeza salió el número 6452 - Madre e hijo.

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 1°6452 11°4105 
 0533   12°6408
 3°6420  13°9777 
 8119  14°3503 
 8453  15°6039 
 6°4804  16°9644
 1669  17°3592 
 4255  18°4250 
 8782  19°1243 
 10°4067  20°0967 

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con san pedro?

Soñar con San Pedro simboliza guía espiritual, protección y apertura de caminos gracias a sus llaves, así como necesidad de fe y perdón.

También alude al juicio y la responsabilidad personal, invitándote a evaluar qué puertas abrir o cerrar y a actuar con integridad.

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo simboliza protección, cariño y unión familiar. Indica necesidad de apoyo o de nutrir tu parte más vulnerable.

También alude a nuevos comienzos y responsabilidades. Según el detalle del sueño, puede hablar de reconciliación, crecimiento o equilibrio entre dar y recibir.