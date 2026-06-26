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Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 26 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 0559 (Las Plantas) y las letras son: I J Q X.

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Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 26 de junio

 1°0559 11°2187 
 0779  12°6955
 3°4340  13°4026 
 3410  14°9625 
 9930  15°6633 
 6°4085  16°6098
 3024  17°0712 
 2199  18°7782 
 0472  19°2387 
 10°6185  20°2767 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 26 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 26 de junio. A la cabeza salió el número 4216 - Anillo.

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 1°4216 11°4133 
 6390   12°6459
 3°4350  13°7075 
 5681  14°8083 
 5559  15°3017 
 6°2765  16°7371
 9084  17°4125 
 7371  18°3799 
 9093  19°9075 
 10°4462  20°8112 

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con las plantas?

Soñar con Las Plantas suele simbolizar crecimiento, renovación y proyectos que empiezan a florecer. Indica que tus esfuerzos darán frutos si mantienes la paciencia.

Plantas sanas anuncian equilibrio y abundancia; marchitas o secas advierten estancamiento o falta de atención. Regarlas sugiere que necesitas cuidar mejor tus ideas y relaciones.

¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo suele simbolizar compromiso, unión o promesas. Puede reflejar relaciones estables, acuerdos laborales o el deseo de seguridad y pertenencia.

Si el anillo está roto o se pierde, indica dudas, rupturas o temor a fallar un compromiso. Un anillo brillante sugiere éxito, valor personal y cierre de ciclos.