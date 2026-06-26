Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 26 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 0559 (Las Plantas) y las letras son: I J Q X.

Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 26 de junio

1° 0559 11° 2187 2° 0779 12° 6955 3° 4340 13° 4026 4° 3410 14° 9625 5° 9930 15° 6633 6° 4085 16° 6098 7° 3024 17° 0712 8° 2199 18° 7782 9° 0472 19° 2387 10° 6185 20° 2767

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 26 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 26 de junio. A la cabeza salió el número 4216 - Anillo.

1° 4216 11° 4133 2° 6390 12° 6459 3° 4350 13° 7075 4° 5681 14° 8083 5° 5559 15° 3017 6° 2765 16° 7371 7° 9084 17° 4125 8° 7371 18° 3799 9° 9093 19° 9075 10° 4462 20° 8112

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con las plantas?

Soñar con Las Plantas suele simbolizar crecimiento, renovación y proyectos que empiezan a florecer. Indica que tus esfuerzos darán frutos si mantienes la paciencia.

Plantas sanas anuncian equilibrio y abundancia; marchitas o secas advierten estancamiento o falta de atención. Regarlas sugiere que necesitas cuidar mejor tus ideas y relaciones.

¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo suele simbolizar compromiso, unión o promesas. Puede reflejar relaciones estables, acuerdos laborales o el deseo de seguridad y pertenencia.

Si el anillo está roto o se pierde, indica dudas, rupturas o temor a fallar un compromiso. Un anillo brillante sugiere éxito, valor personal y cierre de ciclos.