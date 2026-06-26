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La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 26 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 9041 (El Cuchillo) y las letras son: O B F Y.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 26 de junio

 1°9041 11°9628 
 7994  12°3754
 3°0720  13°3807 
 1474  14°0397 
 5254  15°9965 
 6°9540  16°2494
 0330  17°9996 
 9311  18°8574 
 4246  19°8935 
 10°8904  20°1342 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 26 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 26 de junio. A la cabeza salió el número 7888 - El Papa.

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 1°7888 11°7363 
 6275   12°6853
 3°6750  13°8095 
 5066  14°6130 
 3476  15°0240 
 6°0923  16°0234
 7465  17°9805 
 0093  18°7977 
 1939  19°1531 
 10°7064  20°9248 

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con el cuchillo?

Soñar con El Cuchillo suele aludir a decisiones tajantes, necesidad de poner límites o de cortar con algo que ya no sirve; también puede reflejar tensión interna o ira contenida.

El matiz depende del contexto: un cuchillo limpio sugiere claridad y determinación; uno oxidado, riesgos o heridas emocionales; usarlo indica acción, verlo a distancia señala alerta y prudencia.

¿Qué significa soñar con el papa?

Soñar con El Papa suele simbolizar guía espiritual, protección y búsqueda de sentido. También puede señalar necesidad de perdón, reconciliación o reafirmar tus valores.

En otro plano, refleja presión moral, miedo al juicio o deseo de aprobación. El contexto del sueño (actitud del Papa, lugar y emociones) matiza su interpretación.