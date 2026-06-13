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Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 12 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 9894 (Cementerio) y las letras son: D D F Y.

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Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 12 de junio

 1°9894 11°9499 
 8602  12°7554
 3°1720  13°0369 
 1080  14°2012 
 0924  15°3380 
 6°2005  16°9241
 9488  17°4166 
 6828  18°6665 
 0546  19°3551 
 10°5650  20°2710 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 12 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 12 de junio. A la cabeza salió el número 5857 - El Jorobado.

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 1°5857 11°3900 
 7365   12°6923
 3°6704  13°8000 
 9250  14°1265 
 3403  15°4534 
 6°0518  16°0616
 5010  17°9166 
 9541  18°5570 
 7354  19°8088 
 10°6096  20°3970 

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con cementerio?

Soñar con un cementerio suele simbolizar cierre de ciclos y reflexión sobre la vida y la muerte. Indica necesidad de soltar el pasado y aceptar cambios inevitables.

También puede señalar duelo no resuelto o búsqueda de paz interior. Si hay calma en el sueño sugiere renovación; si hay temor, advierte miedos que conviene enfrentar.

¿Qué significa soñar con el jorobado?

Soñar con El Jorobado suele reflejar sentimientos de carga, vergüenza o partes de ti que escondes por miedo al juicio. También puede señalar la necesidad de aceptar tus imperfecciones y proteger tu vulnerabilidad.

En positivo, simboliza resiliencia, compasión y la fuerza que nace de lo diferente. El sueño te invita a mirar más allá de las apariencias y a valorar tu singularidad.