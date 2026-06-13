Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 12 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 9894 (Cementerio) y las letras son: D D F Y.

Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 12 de junio

1° 9894 11° 9499 2° 8602 12° 7554 3° 1720 13° 0369 4° 1080 14° 2012 5° 0924 15° 3380 6° 2005 16° 9241 7° 9488 17° 4166 8° 6828 18° 6665 9° 0546 19° 3551 10° 5650 20° 2710

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 12 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 12 de junio. A la cabeza salió el número 5857 - El Jorobado.

1° 5857 11° 3900 2° 7365 12° 6923 3° 6704 13° 8000 4° 9250 14° 1265 5° 3403 15° 4534 6° 0518 16° 0616 7° 5010 17° 9166 8° 9541 18° 5570 9° 7354 19° 8088 10° 6096 20° 3970

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con cementerio?

Soñar con un cementerio suele simbolizar cierre de ciclos y reflexión sobre la vida y la muerte. Indica necesidad de soltar el pasado y aceptar cambios inevitables.

También puede señalar duelo no resuelto o búsqueda de paz interior. Si hay calma en el sueño sugiere renovación; si hay temor, advierte miedos que conviene enfrentar.

¿Qué significa soñar con el jorobado?

Soñar con El Jorobado suele reflejar sentimientos de carga, vergüenza o partes de ti que escondes por miedo al juicio. También puede señalar la necesidad de aceptar tus imperfecciones y proteger tu vulnerabilidad.

En positivo, simboliza resiliencia, compasión y la fuerza que nace de lo diferente. El sueño te invita a mirar más allá de las apariencias y a valorar tu singularidad.