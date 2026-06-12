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Miles de usuarios siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería asigna premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 12 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 6194 (Cementerio) y las letras son: C J M V.

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Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 12 de junio

 1°6194 11°8061 
 3486  12°1291
 3°8665  13°1920 
 0574  14°0349 
 0775  15°0280 
 6°0072  16°6130
 9281  17°6918 
 1260  18°5627 
 3276  19°1632 
 10°6259  20°3819 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 12 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 12 de junio. A la cabeza salió el número 9965 - El Cazador.

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 1°9965 11°2462 
 6794   12°2069
 3°5486  13°4666 
 8045  14°9495 
 8694  15°9170 
 6°7102  16°7149
 4633  17°0458 
 3076  18°2518 
 7538  19°9014 
 10°4148  20°0777 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

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¿Qué significa soñar con cementerio?

Soñar con un cementerio suele simbolizar cierre de ciclos y reflexión sobre la vida y la muerte. Indica necesidad de soltar el pasado y aceptar cambios inevitables.

También puede señalar duelo no resuelto o búsqueda de paz interior. Si hay calma en el sueño sugiere renovación; si hay temor, advierte miedos que conviene enfrentar.

¿Qué significa soñar con el cazador?

Soñar con El Cazador suele representar instinto, foco y la búsqueda implacable de un objetivo. Puede indicar determinación, estrategia y el deseo de tomar control.

Si te persigue, sugiere estrés, culpas o miedos que evitas afrontar; si tú eres el cazador, refleja ambición y la necesidad de canalizarla con ética. El contexto del sueño define si es una alerta o un impulso positivo.