Miles de usuarios siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería asigna premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 12 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 6194 (Cementerio) y las letras son: C J M V.

Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 12 de junio

1° 6194 11° 8061 2° 3486 12° 1291 3° 8665 13° 1920 4° 0574 14° 0349 5° 0775 15° 0280 6° 0072 16° 6130 7° 9281 17° 6918 8° 1260 18° 5627 9° 3276 19° 1632 10° 6259 20° 3819

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 12 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 12 de junio. A la cabeza salió el número 9965 - El Cazador.

1° 9965 11° 2462 2° 6794 12° 2069 3° 5486 13° 4666 4° 8045 14° 9495 5° 8694 15° 9170 6° 7102 16° 7149 7° 4633 17° 0458 8° 3076 18° 2518 9° 7538 19° 9014 10° 4148 20° 0777

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

¿Qué significa soñar con cementerio?

Soñar con un cementerio suele simbolizar cierre de ciclos y reflexión sobre la vida y la muerte. Indica necesidad de soltar el pasado y aceptar cambios inevitables.

También puede señalar duelo no resuelto o búsqueda de paz interior. Si hay calma en el sueño sugiere renovación; si hay temor, advierte miedos que conviene enfrentar.

¿Qué significa soñar con el cazador?

Soñar con El Cazador suele representar instinto, foco y la búsqueda implacable de un objetivo. Puede indicar determinación, estrategia y el deseo de tomar control.

Si te persigue, sugiere estrés, culpas o miedos que evitas afrontar; si tú eres el cazador, refleja ambición y la necesidad de canalizarla con ética. El contexto del sueño define si es una alerta o un impulso positivo.