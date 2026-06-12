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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de competidores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 12 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 8695 (Anteojos) y las letras son: U Q T Z.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 12 de junio

 1°8695 11°6917 
 0545  12°3543
 3°6535  13°4296 
 0530  14°1964 
 3292  15°7963 
 6°0571  16°8320
 9829  17°6181 
 5125  18°6447 
 1200  19°4663 
 10°9509  20°6843 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 12 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 12 de junio. A la cabeza salió el número 6061 - Escopeta.

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 1°6061 11°8988 
 2972   12°6756
 3°0228  13°3320 
 7642  14°2230 
 4581  15°1570 
 6°0602  16°6297
 5188  17°5683 
 5269  18°8809 
 2321  19°9480 
 10°4890  20°6799 

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una manera de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con anteojos?

Soñar con anteojos simboliza búsqueda de claridad y comprensión. Indica necesidad de enfocar detalles para tomar decisiones.

Anteojos rotos o borrosos señalan confusión y malentendidos. Usarlos o encontrarlos sugiere apoyo y una nueva perspectiva.

¿Qué significa soñar con escopeta?

Soñar con una escopeta simboliza poder, protección y la necesidad de marcar límites. También puede reflejar tensión interna que requiere autocontrol.

Si disparas, sugiere impulsividad o temor a perder el control; si solo la ves, indica alerta y cautela ante posibles conflictos. El contexto y tus emociones afinan el significado.