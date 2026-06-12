Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de competidores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 12 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 8695 (Anteojos) y las letras son: U Q T Z.

Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 12 de junio

1° 8695 11° 6917 2° 0545 12° 3543 3° 6535 13° 4296 4° 0530 14° 1964 5° 3292 15° 7963 6° 0571 16° 8320 7° 9829 17° 6181 8° 5125 18° 6447 9° 1200 19° 4663 10° 9509 20° 6843

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 12 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 12 de junio. A la cabeza salió el número 6061 - Escopeta.

1° 6061 11° 8988 2° 2972 12° 6756 3° 0228 13° 3320 4° 7642 14° 2230 5° 4581 15° 1570 6° 0602 16° 6297 7° 5188 17° 5683 8° 5269 18° 8809 9° 2321 19° 9480 10° 4890 20° 6799

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una manera de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con anteojos?

Soñar con anteojos simboliza búsqueda de claridad y comprensión. Indica necesidad de enfocar detalles para tomar decisiones.

Anteojos rotos o borrosos señalan confusión y malentendidos. Usarlos o encontrarlos sugiere apoyo y una nueva perspectiva.

¿Qué significa soñar con escopeta?

Soñar con una escopeta simboliza poder, protección y la necesidad de marcar límites. También puede reflejar tensión interna que requiere autocontrol.

Si disparas, sugiere impulsividad o temor a perder el control; si solo la ves, indica alerta y cautela ante posibles conflictos. El contexto y tus emociones afinan el significado.