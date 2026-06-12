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Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 12 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 1906 (Perro) y las letras son: I N R Y.

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Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 12 de junio

 1°1906 11°6013 
 8951  12°0826
 3°6419  13°3212 
 5699  14°7052 
 5055  15°1101 
 6°5827  16°0936
 4181  17°8687 
 9636  18°8119 
 2155  19°7362 
 10°6130  20°9538 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 12 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 12 de junio. A la cabeza salió el número 5605 - Gato.

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 1°5605 11°0671 
 4369   12°6658
 3°8657  13°1553 
 3015  14°2869 
 5526  15°5313 
 6°1278  16°9104
 0860  17°1517 
 1218  18°3981 
 5809  19°1082 
 10°6557  20°5524 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los jugadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

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¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con perro simboliza lealtad, amistad y protección; señala apoyos fieles y confianza en ti.

Si el perro aparece agresivo o asusta, advierte conflictos, traiciones o límites rotos y la necesidad de poner fronteras.

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato suele simbolizar intuición, independencia y sensibilidad; invita a escuchar tu voz interior y cuidar tus límites.

Según el contexto, puede alertar de engaños o anunciar buena suerte y creatividad; su color y actitud matizan el mensaje.