Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 12 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 1906 (Perro) y las letras son: I N R Y.

Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 12 de junio

1° 1906 11° 6013 2° 8951 12° 0826 3° 6419 13° 3212 4° 5699 14° 7052 5° 5055 15° 1101 6° 5827 16° 0936 7° 4181 17° 8687 8° 9636 18° 8119 9° 2155 19° 7362 10° 6130 20° 9538

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 12 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 12 de junio. A la cabeza salió el número 5605 - Gato.

1° 5605 11° 0671 2° 4369 12° 6658 3° 8657 13° 1553 4° 3015 14° 2869 5° 5526 15° 5313 6° 1278 16° 9104 7° 0860 17° 1517 8° 1218 18° 3981 9° 5809 19° 1082 10° 6557 20° 5524

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los jugadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con perro simboliza lealtad, amistad y protección; señala apoyos fieles y confianza en ti.

Si el perro aparece agresivo o asusta, advierte conflictos, traiciones o límites rotos y la necesidad de poner fronteras.

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato suele simbolizar intuición, independencia y sensibilidad; invita a escuchar tu voz interior y cuidar tus límites.

Según el contexto, puede alertar de engaños o anunciar buena suerte y creatividad; su color y actitud matizan el mensaje.