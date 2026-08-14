Miles de jugadores siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería otorga premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 13 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 4908 (Incendio) y las letras son: O J Z Z.

Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 13 de agosto

1° 4908 11° 8945 2° 6371 12° 5970 3° 1431 13° 3396 4° 8700 14° 2880 5° 9289 15° 9885 6° 7208 16° 5885 7° 8449 17° 0871 8° 0280 18° 9192 9° 0826 19° 3235 10° 0397 20° 1366

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 13 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 13 de agosto. A la cabeza salió el número 4598 - Lavandera.

1° 4598 11° 6057 2° 6637 12° 7128 3° 3912 13° 8672 4° 1285 14° 0742 5° 4419 15° 5277 6° 6630 16° 5738 7° 8320 17° 5919 8° 5610 18° 8986 9° 6790 19° 7268 10° 6937 20° 6002

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con incendio?

Soñar con un incendio suele simbolizar cambios intensos, pasiones desbordadas o la necesidad de liberar tensiones. También puede representar una purificación que quema lo viejo para dar paso a lo nuevo.

Si el fuego genera miedo o pérdida de control, advierte sobre estrés, conflictos o decisiones impulsivas. Si lo controlas, sugiere fuerza interior, transformación consciente y renovación personal.

¿Qué significa soñar con lavandera?

Soñar con una lavandera suele simbolizar limpieza y renovación: dejar atrás culpas, ordenar la vida emocional y prepararte para un comienzo más claro.

Si la lavandera es el pájaro, alude a ligereza y buenas noticias; según el contexto, marca cambios próximos o la necesidad de adaptarte con flexibilidad.