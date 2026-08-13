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La quiniela es el juego más optado por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en diversos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 13 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 4221 (Mujer) y las letras son: I L M T.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 13 de agosto

 1°4221 11°8322 
 8320  12°0647
 3°2499  13°8343 
 0703  14°3708 
 7830  15°7914 
 6°9301  16°9535
 5014  17°8880 
 0080  18°6596 
 2176  19°2120 
 10°2422  20°5809 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este jueves 13 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 13 de agosto. A la cabeza salió el número 0185 - Linterna.

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 1°0185 11°9813 
 3064   12°3005
 3°8140  13°6009 
 9247  14°6481 
 0076  15°2806 
 6°0650  16°0286
 4428  17°1931 
 4982  18°3553 
 1588  19°3730 
 10°2859  20°3672 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. 

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¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con una mujer simboliza intuición, emociones y el aspecto femenino de tu personalidad. También puede aludir a creatividad, protección o necesidad de afecto.

Su actitud y vínculo contigo dan la clave: si es amable sugiere armonía y apoyo; si es distante o inquietante, apunta a conflictos internos, límites o advertencias.

¿Qué significa soñar con linterna?

Soñar con una linterna suele simbolizar claridad y guía. Indica que buscas respuestas o iluminar un asunto confuso en tu vida.

También puede señalar la necesidad de orientación o enfrentar miedos ocultos. La linterna revela verdades, ayudando a tomar decisiones con mayor seguridad.