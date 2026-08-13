La quiniela es el juego más optado por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en diversos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 13 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 4221 (Mujer) y las letras son: I L M T.

Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 13 de agosto

1° 4221 11° 8322 2° 8320 12° 0647 3° 2499 13° 8343 4° 0703 14° 3708 5° 7830 15° 7914 6° 9301 16° 9535 7° 5014 17° 8880 8° 0080 18° 6596 9° 2176 19° 2120 10° 2422 20° 5809

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este jueves 13 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 13 de agosto. A la cabeza salió el número 0185 - Linterna.

1° 0185 11° 9813 2° 3064 12° 3005 3° 8140 13° 6009 4° 9247 14° 6481 5° 0076 15° 2806 6° 0650 16° 0286 7° 4428 17° 1931 8° 4982 18° 3553 9° 1588 19° 3730 10° 2859 20° 3672

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con una mujer simboliza intuición, emociones y el aspecto femenino de tu personalidad. También puede aludir a creatividad, protección o necesidad de afecto.

Su actitud y vínculo contigo dan la clave: si es amable sugiere armonía y apoyo; si es distante o inquietante, apunta a conflictos internos, límites o advertencias.

¿Qué significa soñar con linterna?

Soñar con una linterna suele simbolizar claridad y guía. Indica que buscas respuestas o iluminar un asunto confuso en tu vida.

También puede señalar la necesidad de orientación o enfrentar miedos ocultos. La linterna revela verdades, ayudando a tomar decisiones con mayor seguridad.