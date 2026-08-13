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El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de apostantes en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios definidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 13 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 5637 (El Dentista) y las letras son: I I I F.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 13 de agosto

 1°5637 11°1587 
 0650  12°8974
 3°3437  13°6375 
 7186  14°1758 
 3164  15°6464 
 6°8826  16°4180
 8709  17°7824 
 2790  18°1585 
 9137  19°7647 
 10°2284  20°6208 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 13 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 13 de agosto. A la cabeza salió el número 5658 - Ahogado.

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 1°5658 11°4269 
 1710   12°8260
 3°4937  13°1529 
 8534  14°0447 
 2426  15°7057 
 6°9721  16°6954
 0203  17°1333 
 3791  18°8819 
 9012  19°7446 
 10°4936  20°6525 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. 

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¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con El Dentista suele reflejar preocupación por la salud, la imagen o el miedo al dolor y al juicio. También apunta a la necesidad de atender asuntos pendientes que requieren cuidado.

Si aceptas el tratamiento, indica disposición a enfrentar problemas y sanar; si lo evitas o sientes angustia, sugiere postergar decisiones, sensación de pérdida de control o dificultades para expresarte.

¿Qué significa soñar con ahogado?

Soñar con un ahogado suele indicar que te sientes abrumado por emociones o situaciones que te superan. También refleja miedo a perder el control o a no poder salir a flote.

Ver a un ahogado puede simbolizar el final de una etapa o emociones reprimidas que buscan liberarse; rescatarlo sugiere recuperación y superación. El contexto y lo que sientes en el sueño afinan el significado.