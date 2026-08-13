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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de apostadores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 13 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 3659 (Las Plantas) y las letras son: E O T W.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 13 de agosto

 1°3659 11°5253 
 3296  12°9432
 3°4124  13°0165 
 4162  14°4926 
 9436  15°6031 
 6°3062  16°7808
 9138  17°6907 
 7279  18°2703 
 7264  19°3387 
 10°5329  20°0962 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 13 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 13 de agosto. A la cabeza salió el número 4319 - Pescado.

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 1°4319 11°6893 
 0925   12°6490
 3°0574  13°9385 
 5985  14°1471 
 7542  15°7195 
 6°6334  16°6090
 2392  17°6434 
 8285  18°3015 
 2486  19°3780 
 10°8666  20°4580 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los apostantes. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. 

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¿Qué significa soñar con las plantas?

Soñar con plantas suele simbolizar crecimiento, renovación y esperanza. Si están verdes y fuertes, reflejan vitalidad, equilibrio y proyectos que florecen.

Cuando aparecen marchitas o secas, señala estancamiento o desgaste. Cuidarlas en el sueño indica que, con constancia, tus metas pueden prosperar.

¿Qué significa soñar con pescado?

Soñar con pescado suele asociarse con abundancia, intuición y emociones profundas; puede indicar oportunidades que emergen del inconsciente.

Si el pescado está sano y en agua clara sugiere prosperidad y claridad; si está fuera del agua o muerto, advierte estancamiento o incomodidad emocional.