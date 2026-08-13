Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de apostadores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 13 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 3659 (Las Plantas) y las letras son: E O T W.

Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 13 de agosto

1° 3659 11° 5253 2° 3296 12° 9432 3° 4124 13° 0165 4° 4162 14° 4926 5° 9436 15° 6031 6° 3062 16° 7808 7° 9138 17° 6907 8° 7279 18° 2703 9° 7264 19° 3387 10° 5329 20° 0962

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 13 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 13 de agosto. A la cabeza salió el número 4319 - Pescado.

1° 4319 11° 6893 2° 0925 12° 6490 3° 0574 13° 9385 4° 5985 14° 1471 5° 7542 15° 7195 6° 6334 16° 6090 7° 2392 17° 6434 8° 8285 18° 3015 9° 2486 19° 3780 10° 8666 20° 4580

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los apostantes.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con las plantas?

Soñar con plantas suele simbolizar crecimiento, renovación y esperanza. Si están verdes y fuertes, reflejan vitalidad, equilibrio y proyectos que florecen.

Cuando aparecen marchitas o secas, señala estancamiento o desgaste. Cuidarlas en el sueño indica que, con constancia, tus metas pueden prosperar.

¿Qué significa soñar con pescado?

Soñar con pescado suele asociarse con abundancia, intuición y emociones profundas; puede indicar oportunidades que emergen del inconsciente.

Si el pescado está sano y en agua clara sugiere prosperidad y claridad; si está fuera del agua o muerto, advierte estancamiento o incomodidad emocional.