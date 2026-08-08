Cambia la moda de tener una mesa del comedor en casa.

Durante décadas, la mesa de madera ocupó un lugar preponderante en el hogar, siendo el espacio donde se llevaban a cabo comidas, reuniones y momentos familiares.

Sin embargo, en 2025, esta pieza icónica dejó de ser relevante. Las nuevas tendencias en decoración favorecen el uso de muebles más funcionales, livianos y adaptados a espacios limitados.

¿Por qué se modificó la manera de organizar los espacios?

El diseño de interiores ha experimentado una evolución sustancial, alineándose con los cambios en los hábitos de vida. En la actualidad, las viviendas tienden a ser más pequeñas y los individuos buscan la optimización de cada metro cuadrado disponible.

Asimismo, dos factores son determinantes en esta tendencia: el auge del minimalismo y la creciente aceptación de los espacios abiertos. En este marco, las mesas amplias y fijas quedaron fuera de lugar en los hogares contemporáneos.

Las barras estilo mesa son la nueva tendencia que reemplazaría a las más tradicionales.

¿Qué tendencia sustituye a la mesita de luz?

La alternativa que gana terreno son las barras de cocina integradas. Este mobiliario cumple varias funciones: sirve para comer, trabajar y reunirse con amigos, todo en un mismo espacio. Además, aporta un toque contemporáneo que combina estética y practicidad.

Las barras no son la única opción. También se imponen muebles móviles y modulares que permiten reorganizar el ambiente según la necesidad del momento.

Beneficios de las soluciones multifuncionales

Quienes eligen estas soluciones obtienen ventajas considerables:

Más espacio útil: las barras multifuncionales aprovechan cada rincón.

Flexibilidad: se adaptan a diferentes actividades sin sumar muebles extra.

Estilo moderno: diseños minimalistas que siguen las tendencias actuales.

Ahorro: menos muebles significa menor gasto y menor impacto ambiental.

¿Están desapareciendo las mesas tradicionales?

En hogares donde predominan las actividades formales o en espacios amplios, la mesa tradicional conserva su relevancia. No obstante, la inclinación por muebles inteligentes y funcionales indica un cambio significativo en las dinámicas de vida y decoración.

Muebles plegables: versatilidad y sostenibilidad en el hogar

El diseño europeo está recuperando una notable influencia en Argentina, lo que está transformando la configuración de los livings en 2025. Se observan claras proyecciones desde las ferias más relevantes de interiorismo del continente, que sugieren un enfoque renovado: una mayor calidez, la incorporación de materiales naturales y la creación de espacios orientados al confort diario, sin sacrificar la sofisticación.

Las tendencias apuntan a un resurgimiento del estilo europeo en el diseño de interiores.

Las ferias del continente permiten visualizar un futuro donde la calidez y el confort se integran de manera armoniosa.

El uso de materiales naturales es una característica destacada en las nuevas propuestas.

Durante años, los espacios sociales adaptan su estética. Las piezas funcionales como estanterías y mesas auxiliares también se integran para crear ambientes más versátiles.

El enfoque en sostenibilidad impulsa el uso de materiales reciclados y de bajo impacto ambiental en muebles. Cada vez más, el diseño responsable se vuelve esencial en la decoración contemporánea.

Las paletas neutras frías pierden protagonismo frente a tonos tierra, terracota, verde oliva, beige y arena, que generan atmósferas más acogedoras.

A esto se añaden texturas naturales tales como lana, lino, madera sin tratar y cerámicas artesanales, elementos que actualmente son destacados en los livings europeos.